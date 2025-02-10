Карты в руки Кремля: в MSC объяснили, почему мир любой ценой выгоден только России

Давление и требования прекратить войну в Украине любой ценой могут дать Кремлю "карты в руки" и возможность достичь хотя бы частично своих целей. Москва может использовать стремление к миру, чтобы укрепить контроль над захваченными территориями, препятствовать вступлению Украины в НАТО и предоставлению ей надежных гарантий безопасности.

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Об этом заявили авторы доклада Мюнхенской конференции безопасности (MSC) "Мультиполяризация", которая была представлена ​​на брифинге в Берлине 10 февраля. Как говорится в документе, новая администрация в США, ключевого партнера Украины, "дала сигнал, что хочет скорейшего завершения войны России против Украины путем переговоров".

"Если партнеры Украины стремятся прекратить войну любой ценой, РФ может воспользоваться этим для получения выгодного соглашения о прекращении огня", – предостерегли авторы.

В частности, страна-агрессор может использовать стремление к миру, чтобы укрепить контроль над оккупированными территориями, препятствовать вступлению Украины в НАТО или предоставлению ей надежных гарантий безопасности, а также усилить свое войско и попытаться заставить Киев вернуться в ее сферу влияния.

При этом план новой администрации США пока еще не ясен, и если они займут более жесткую позицию по отношению к РФ, чем ожидалось, "будущее последней может выглядеть мрачным", говорится в докладе.

Такой вывод делается на основании того, что в последнее время в геополитической позиции России начали появляться трещины, "которые вызывают сомнения в ее долговечности".

Независимые источники оценивают количество убитых в Украине солдат армии РФ в 120 тысяч, чтобы компенсировать эти потери, Кремль должен предложить новобранцам астрономические выплаты.

Россия также сталкивается с проблемами по замене утраченного оборудования: 80% производства танков и бронетехники состоит из отремонтированной техники со складов.

Аналогичная ситуация с артиллерийскими системами и боеприпасами, говорится в докладе Мюнхенской конференции безопасности.

Варианты расширения производства ограничены. В то же время авторы признают, что оценки относительно оставшегося потенциала отличаются.

РФ сталкивается с экономической неопределенностью, есть риски стагфляции (когда стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией), доходы от экспорта энергоносителей за два с половиной года упали почти вдвое, а падение цен на нефть приведет к серьезным проблемам для экономики России.

"Столкнувшись с экономической неопределенностью, имперским перенапряжением и чрезвычайно изнурительной войной, неизвестно, сможет ли Россия продолжать свои империалистические усилия. Это частично будет зависеть от международного сообщества, которое должно решить, даст ли она России пространство для этого, будет ли давить и требовать уважать основанный на правилах международный порядок", – заключают авторы доклада.

Также указывается, что "ни одно государство в этом веке не перевернуло международный порядок больше чем Россия".

Однако, несмотря на ту самоуверенность, с которой РФ провозглашает свою особую позицию в мировом порядке, "разногласие между ее самооценкой и ее реальной властью остается".

"Россия – потемкинская держава", – пишут авторы раздела, который называется в докладе "Царский гамбит".

При этом отмечается, что РФ продолжает бросать серьезные вызовы более сильным соперникам.

В частности, она угрожает Европе из-за широкомасштабной кампании дезинформации, вмешательства в выборы, диверсий, попыток убийства и бряцания ядерным оружием, предостерегают авторы.

Доклад представлен накануне Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Ожидается, что на нем встретятся украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители новой администрации США.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Дональд Трамп.

Сам Трамп накануне заявил, что США добиваются прогресса в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной. В то же время он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с диктатором Владимиром Путиным.

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