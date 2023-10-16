Канцлер Германии Шольц планирует посетить Израиль на этой неделе: какова цель визита

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на новой рабочей неделе посетит Израиль. Там он намерен выразить поддержку израильскому народу, который пострадал от террористических атак боевиков ХАМАС, а также тамошней армии, больше недели обороняющей границы суверенного государства.

Об планах немецкого политика сообщило издание Times of Israel. После встречи с израильским руководством Шольц намерен посетить и Египет.

"Для меня важно также практическим образом выразить свою солидарность с Израилем во время моего визита. А затем в рабочем графике предусмотрена поездка в Египет", – передают слова канцлера ФРГ журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что Иерусалим готов посетить и украинский лидер Зеленский. Таким образом глава нашего государства намерен выразить поддержку Израилю со стороны Украины.

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"Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видимо, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – заявлял Зеленский в первые дни противостояния между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, более 700 голливудских актеров и деятелей индустрии развлечений подписали письмо в поддержку Израиля, на фоне нападения террористов ХАМАС. Среди подписантов были такие знаменитости как Галь Гадот, Майкл Дуглас, Джейми Ли Кертис, Крис Пайн, Эми Шумер, Белла Торн и многие другие.

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