Канцлер Австрии почтил память погибших украинских защитников. Фото

Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг принял участие в мероприятиях по почтению памяти защитниц и защитников Украины. Мероприятие провели 23 февраля, накануне третьей годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину в Украинской субботней школе в Вене.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Василий Химинец. Дипломат также почтил память погибших за свободу и независимость нашего государства.

"3-я годовщина полномасштабной российской агрессии против Украины. Вместе с Федеральным Канцлером Австрии Александером Шалленбергом присоединились к акции памяти защитниц и защитников Украины в Украинской субботней школе в Вене", – говорится в сообщении.

Химинец подчеркнул, что глава австрийского правительства подтвердил дальнейшую поддержку Австрией народа Украины в защите суверенитета и территориальной целостности.

"Интересным и душевным было общение господина Федерального канцлера с украинскими учениками – будущим создателями не только Украины, но и Европы. В свою очередь, ученики были благодарны за венские вкусности от господина Федерального канцлера", – написал дипломат.

Визит в Украинскую субботнюю школу прокомментировал также глава австрийского правительства.

"Трогательный визит в украинскую субботнюю школу в Вене. Через три года после начала совершенно непровоцированной, жестокой агрессивной войны Путина в Австрии сейчас проживает 96 тыс. украинцев. Они стали важной частью нашей громады", – написал Шалленберг на своей странице в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице США в Вашингтоне провели митинг в поддержку Украины. Большую демонстрацию организовали у Мемориала Линкольна. Акция прошла в честь третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

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