В острой обстановке, сложившейся вокруг Украины, Байден проявил высокий профессионализм и мудрость, он решителен, последователен - и саркастичен, позволяя себе издевки над кремлевским убийцей. Украина при этом продемонстрировала замечательную стойкость, а Зеленский незаурядную активность, что привело к росту его акций на международной арене.

Приведенные ниже строки я писал в Фейсбуке 13 апреля, после неожиданных для многих переговоров Байдена с Путиным.

Уф, можно вздохнуть с облегчением - Путин сдулся. Ему понадобилось три недели, ему пришлось задействовать три армии, сотни самолетов и танков, кораблей и бронемашин - в разгар пандемии, он он даже мобильные ракетные комплексы выкатил на позиции и вообще поднял много шуму, он вдребезги разбомбил Воронеж, лишив полмиллиона россиян отдыха в Турции, - и все ради того, чтобы выклянчить у Байдена туманное обещание встречи где-нибудь когда-нибудь.

Это Каносса в чистом виде.

Я был уверен в таком итоге, видя, насколько активно работала команда Байдена, но опасения все же оставались. Как всегда, когда имеешь дело с Путиным: бойся корову спереди, кобылу сзади, а дурака со всех сторон и постоянно... Но, слава богу, Байден с Блинкеном мастерски провели партию. Особенно приятно было видеть, как они ввели в большую игру и подыграли в ней Зеленскому. Не успели наши брайтонцы и украинские всепропальщики в унисон заголосить о непомерной наглости украинского президента, который требует более энергичной помощи Украине, прямо обращаясь к американскому президенту, как на следующий день Байден внял! И мастерски расставил точки над i, приложив минимум усилий для достижения успеха.

Он снизошел до разговора с кремлевским изгоем, решительно предупредил того, что Украину трогать нельзя, но милостиво позволил спасти лицо перед подданными, пообещав встречу. В ближайшие месяцы...

Разумеется, Зеленский прав, требуя большей помощи. Украина сейчас это геополитически ключевая страна для безопасности США и Европы. Она куда важнее Израиля! Если Россия захватит ее, то издержки и риски для Запада будут на несколько порядков значительнее, чем затраты на своевременную помощь. Судя по всему, Байден прекрасно понимает это и не намерен повторять ошибок чрезмерно миролюбивой администрации Обамы.

Под конец замечу: какое счастье, что мы не оправдали характеристик Задорнова (американцы ту-у-у-*е...) и выкатили здоровенного гарбуза Трампу! Страшно даже подумать, что творилось бы сейчас, останься эта путинская марионетка у власти. Украина должна молиться на Байдена.

В комментариях к этому посту, а он собрал их немало, была приведена реплика бункерного инсайдера В. Соловья: "Ты не представляешь, во сколько нам это обошлось..." (Речь шла о чудовищной сумме, перекачанной Кремлем своим лоббистам в БД за этот звонок).

Ну а 15 апреля пришлось ставить следующий пост на эту тему - комментируя блестящий ответ Байдена на поспешную критику в свой адрес.

Байден сказал - Байден сделал

А еще он любит сарказм...

Как президент и обещал не так давно, а практика показала, что он держит свои обещания, США ввели новые санкции против России. За хакерство, вмешательство в выборы, за постоянные провокации и прочие пакости. Санкции как персональные, так и против компаний и организаций. В том числе и против суверенного долга - запрещено иметь дело с российскими ценными бумагами. Плюс демонстративно-унизительная вишенка на тортик - выслан десяток слишком уж активных "дипломатов".

Браво, Байден! Он вылил очень своевременный ушат отрезвляющей холодной водички, чтобы вернуть бункерного стабильного гения и его клику из перпендикулярной вселенной в реальность. А то в России уже начали визжать, что он слабак, что Путин снова победил, что есть еще у Путина ягоды в ягодицах и яйца в яйцекладах! Даже в Кремле стали вертеть носом: мол, мы еще посмотрим на поведение США, стоит ли с ними вообще встречаться, раз мы взяли бога за бороду. Даже весьма уважаемые ФБ-френды сетовали: ах, наш Байден проиграл, хотя и слегка, по очкам...

Думаю, старина Джо еще во время разговора с кремлевским маньяком улыбался в усы. И умело держал паузу. Он матерый политик, старый сенатский волк, возглавлявший комитет по международным отношениям, он умеет вести игру - и может при надобности показательно щелкнуть оппонента по носу. К тому же Госдеп возглавляет умница Энтони Блинкен, с которым они составляют отличный дуэт и без которого тут явно не обошлось, - льва видно по когтям!

И что-то мне подсказывает, что это только начало, что по-настоящему адские санкции еще впереди - любитель бега по граблям Путин их непременно обеспечит своей несчастной стране. Русские не сдаются. Поэтому предвкушаю обещанный Байденом киберудар по структурам, пакостившим США. Тихий, но эффективный. Гадящих щенков полезно тыкать носом в собственное дерьмо, а Байден, повторю, держит слово. Да, у него есть свои недостатки и он, к примеру, не пишет десятков твитов в день и не летает каждую пятницу бортом № 1 играть в гольф. Но слово он держит. И хотя не злопамятен, память у него прекрасная, недаром он сложных элитарных поэтов наизусть цитирует. Помнит он также, кто пытался помешать ему выиграть выборы...

Продолжение следует

Понятно, что как хороший игрок Байден выложил отнюдь не все козыри и Россию ожидает много неприятных моментов - выбор мер у США весьма велик. Так, мера против суверенного долга была сильной, но не окончательной: как пояснили в Белом доме, прессинг можно наращивать и в черном списке много любопытных компаний, удар по которым будет очень болезненным для друзей Путина. Как Positive Technologies, “продукты и сервисы которой позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий”, и ей подобные.

А каков символический эффект! Кремль унижен и понимает это. Байден назвал Путина убийцей, не извинился, не принял предложений о разговоре, затем одним звонком обесценил все путинские милитарные громыхания – и через день, словно в насмешку над победными кликами Москвы, нанес ей обещанный удар. Предупредив, что этим не ограничится. Бо в нього, як то кажуть в Україні, є час і натхнення.

Дамоклов меч завис над SWIFT, то-то Маша Захарова из МИД заявила, что действия США поставили под сомнение целесообразность применения доллара в России. Не думаю, правда, что она помчится менять свои доллары на рубли...

Ну а на случай "Судного дня" возможна блокировка экспорта нефти и газа. В момент реальной опасности Евросоюз пойдет на это - Байден очень многое успел сделать за два с лишним месяца для восстановления союза западных стран. Союзники единогласно поддержали Вашингтон в эти дни, ибо нынешняя американская администрация действует отнюдь не в одиночестве, в отличие от предыдущей, а обсуждает каждый свой шаг с партнерами.

Подводя итоги, можно сказать, что Россия по-прежнему опасна, но глупая агрессивность Путина подвигла США к решительному отпору, сплотила Запад, подняла роль НАТО - и ускорила движение Украины в этот союз. Что в свою очередь ускорит проведение реформ в неньке - Байден об этом позаботиться.