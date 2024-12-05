Кандидат на должность канцлера Германии Мерц анонсировал визит в Украину: что известно

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что собирается посетить Украину. Визит может состоятся уже в ближайшие дни.

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Свою поездку политик анонсировал в среду, 4 декабря, в своем выступлении по политике безопасности в Берлине. Его слова процитировало издание NTV.

Мерц отметил, что "проинформирует европейских партнеров" о поездке и ее результатах. Он уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала российского полномасштабного вторжения.

Также в своем выступлении кандидат в канцлеры призвал к созданию контактной группы из Германии, Франции, Польши и Великобритании для разработки общей европейской стратегии поддержки Украины "с целью прекращения войны". Мерц сказал, что продвигает это прямо сейчас, "потому что никто из нас не знает, что на самом деле произойдет после 20 января 2025 года". В этот день, как известно, должна состоятся инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Лидер ХДС призвал Европу оказать большую поддержку Украине "всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и даже военными средствами", чтобы страна могла реализовать свое право на самооборону и восстановить свою территориальную целостность".

"Украина должна выиграть войну, а Россия должна проиграть войну", – заявил Мерц.

Кроме того, он выступил за усиление военной мощи Германии и других европейских государств.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя, чтобы нам не приходилось защищаться. Сила сдерживает агрессию, слабость провоцирует агрессию", – сказал кандидат, добавив, что Германия и Европа "должны быть сильными, с сильными вооруженными силами, сильной гражданской обороной и устойчивостью инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине ракет Taurus. Однако перед этим стоит сделать предупреждение Путина с требованием прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины.