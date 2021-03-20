Канадец из-за политики СССР отказался заправить 'Ладу': архивное фото

В сети напомнили показательную ситуацию, которая в свое время демонстрировала отношение Запада к политике Советского Союза. Она отразилась на фото 1980 года, где водитель якобы ссорится с автозаправщиком в Канаде на фоне стенда с предупреждением: "Мы не будем заправлять "Лады", пока... Советы не уйдут".

Причиной же послужил ввод советских войск в Афганистан годом ранее, после чего США блокировали торговые отношения с СССР. Это сказалось даже на обычных гражданах, которые стали заложниками отказа от обслуживания "гордости советского автопрома" за океаном, что и показано на фото в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на снимке изображен один из владельцев советской "Лады" журналист газеты Star Рик Бреннан, как свидетельствуют записи, во время спора с заправщиком Нилом Шефердом возле упомянутого стенда в Торонто. Слова на нем владелец этой станции Клифф Гоуэн и его партнер Шеферд называли честным предупреждением, говоря: "Политика остается в силе, пока мы владеем бизнесом".

Известно, что в 1977 году Советский Союз подписал пятилетний контракт на импорт автомобилей "Лада" в Канаду. В мае 1978-го были отправлены первые паромы с "шестерками", слегка видоизмененными в соответствии с североамериканскими требованиями безопасности. Как говорится на портале Old Cars Canada, в первый год удалось продать около 1000 авто, в 1979-м – 5649, а к 1981-му продажи возросли до 12 900 штук. В 1979 году и нью-йоркская компания Satra Industrial corp. решила подключиться к импорту автомобилей марки "Лада" и продаже на территории США. Но в декабре советские войска вошли в Афганистан, и Конгресс США заблокировал торговые отношения с СССР.

Тогда у канадских владельцев "Жигулей" возникли проблемы с их обслуживанием на волне внешнеполитических отношений государств, что и показано на фото. В сети ту ситуацию сравнили с сегодняшним отношением цивилизованного мира к стране-агрессору России.

"Граждане СССР за "железным занавесом" ничего не знали о том, как к ним относится цивилизованный мир. Сегодня цивилизация точно так же относится и к путинской России", – подчеркнули авторы поста в Twitter "История скреп".

Хотя подписчики, не прочитав надпись на стенде с фото, возмутились такому сравнению и подчеркнули, мол, непонятно, как бойкотирование заправки уже купленной советской машины помогло бы выводу войск СССР из Афганистана.

"А откуда вы знаете, что это именно так? Может человек просто удивился экзотическому автомобилю? А может он друга увидел? Вы думаете, каждый канадец был в курсе, что происходит в СССР и Афганистане?", "Каким боком добропорядочный канадец относится к СССР? Он просто купил машину", "Какое отношение Канада имела к Афганистану?", "Это частные случаи. Нефть-то покупают", "Ну, Америка не весь мир", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани показал фото листовок, которые распространялись среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны людей призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.