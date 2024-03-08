Канада значительно увеличит расходы на Вооруженные силы из-за войны в Украине, – министр обороны

Министр обороны Канады Билл Блэр сказал, что Оттава "должна и будет" увеличивать расходы на свою армию. Основным фактором того, необходимо увеличивать расходы на военные нужды страны, стала война в Украине.

С таким заявлением Блэр выступил на ежегодной Оттавской конференции по безопасности и обороне в четверг, 7 марта, передает агенство Reuters. Журналисты отметили, что Канада является членом НАТО и на протяжении десятилетий не достигала цели по выделению 2% ВВП на оборону.

Сейчас страна тратит на оборону менее 1,4% своего ВВП.

Глава ведомства отметил, что война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, а также изменение климата являются факторами, которые делают инвестиции в армию более актуальными.

"Канада должна и будет тратить больше на оборону. Мы знаем, что нам нужно сделать гораздо больше", – заявил Блэр, добавив, что Арктика "становится более доступной и географическое положение больше не обеспечивает ту безопасность, которая была раньше".

Также Блэр заявил, что и Россия, и Китай питают арктические амбиции, и они имеют серьезные последствия для безопасности Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада до сих пор изучает возможность передачи Украине списанных авиаракет класса "воздух-земля" CRV7. В Минобороны страны изучают, насколько полезны для ВСУ эти ракеты и как безопасно их транспортировать.

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