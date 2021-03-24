Канада ввела санкции против главы ФСБ и еще 8 российских чиновников

Канада ввела санкции против 9 российских чиновников из-за заключения под стражу и отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте правительства страны. Также там обнародован список лиц, попавших под ограничительные меры. Среди них глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Полный список чиновников, попавших под санкции:

глава ФСБ Александр Бортников,

глава ФСИН Александр Калашников,

генеральный прокурор Игорь Краснов,

глава Росгвардии Виктор Золотов,

заместитель министра обороны Павел Попов,

заместитель министра обороны Алексей Криворучко,

полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло,

первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Список лиц, попавших под санкции Канады.

В Министерстве иностранных дел Канады пояснили, что решение связано с ухудшающейся ситуацией с правами человека в России.

"Санкции стали частью дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российской администрации, причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его судебному преследованию и попыткам заставить молчать российских граждан, которые протестовали против этого", – сказано в сообщении.

Глава МИД Марк Гарно отметил, что грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа.

"Российское правительство неоднократно демонстрировало свое нежелание уважать основные права своего народа и решать проблемы, неоднократно высказываемые международным сообществом. Наряду с нашими партнерами Канада будет продолжать усиливать давление на российское правительство с целью безоговорочно освободить Навального и его сторонников, которые были задержаны незаконно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз и США ранее также ввели санкции против высокопоставленных чиновников в России после заключения Навального.