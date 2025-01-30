Каллас заявила о разработке нового 'Европейского космического щита': что и от кого он должен защищать

Европейский Союз должен быть готов к провокациям и гибридным действиям России в космосе. Для того чтобы отвечать на российские угрозы и защитить себя в космосе Европа разрабатывает концепцию нового "Европейского космического щита".

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Об этом объявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции Европейского космического агентства в среду, 29 января, передает Укринформ. По ее словам, безопасность спутников отвечает интересам каждой страны-члена, потому эти вызовы необходимо решать совместно.

Глава дипломатии ЕС отметила, что строить защиту в космосе Европе стоит в координации с партнерами, в том числе на уровне НАТО и в рамках ООН. Также ЕС планирует тесно сотрудничать по этому вопросу с другими партнерами, включая Австралию, Республику Корея и Японию.

"Мы должны установить в космосе международный порядок вместе с нашими партнерами во всем мире. Есть реальный риск того, что космос может превратиться в "Дикий Запад", где смогут выжить только самые крепкие. Мы не можем этого допустить. Вместе мы всегда гораздо сильнее и больше защищены", – подчеркнула высокая представительница ЕС.

Каллас пояснила, что важны три приоритета. Первый – это должное информирование. Европа хочет знать, кто и что делает в космосе и что именно может представлять угрозу. Второй – способность на действия в ответ на недружественную деятельность. И третий – коллективная оборона. В соответствии с положениями Соглашения ЕС в случае нападения на любую страну ЕС или ее территорию другие члены обязаны оказать помощь всеми доступными средствами. Это должно распространяться и на противодействие космическим угрозам.

Напомним, что накануне европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс также призвал создать "Европейский космический щит", чтобы помочь объединить оборонные усилия в космосе.

По его словам, сейчас страны все больше конкурируют за преобладание в космосе. В частности, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину объединилась с Китаем для того, чтобы реализовать такие проекты, как общая месячная атомная электростанция. Поэтому нельзя оставить космос в жертву агрессивным авторитарным государствам.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки якобы договорились о необходимости оказывать "максимальное давление" на страну-агрессора Россию. Кроме того, Брюссель и Вашингтон приняли решение о сотрудничестве по достижению "крепкого мира" в Украине.

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