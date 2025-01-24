Раненым и больным станет хуже: как выход США из ВОЗ отразится на Украине

Одним из первых указов, подписанных Дональдом Трампом после инаугурации, стал документ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как этот факт отразится на мировой системе обеспечения медицинского обслуживания и украинском здравоохранении, читайте в материале OBOZ.UA.

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В чем ВОЗ провинилась перед Трампом

Сразу стоит отметить, что выход США из Всемирной организации здравоохранения не стал какой-то уж очень большой неожиданностью для мирового сообщества. Дональд Трамп инициировал этот процесс еще во время своей первой президентской каденции, 29 мая 2020 года. И лишь избрание президентом США Джо Байдена помешало Трампу завершить начатое – Байден отменил его решение.

Претензии 47-го президента США к ВОЗ прежние. Как и пять лет назад. Поддержка Китая "в его усилиях ввести мир в заблуждение" относительно происхождения COVID-19, отсутствие реформ и связанные с этим несправедливо высокие финансовые взносы США по сравнению с другими странами (всего в ВОЗ входят 194 государства). Ну и еще претензии к отчетности по финансам – уж больно она непонятная.

"ВОЗ обворовывала нас, все обворовывают Соединенные Штаты. Этого больше не будет", – заявил Дональд Трамп во время подписания указа.

Последний двухлетний бюджет Всемирной организации здравоохранения на 2024-2025 годы – $6,8 млрд, при этом доля США составила 18%. То есть около $610 в год. И со следующего года ВОЗ эти средства, почти пятую часть своего бюджета, теряет. Кстати, доля Великобритании – 8%, Германии – 6%.

Полный выход США из ВОЗ продлится год, но в течение этого времени официальный Вашингтон должен продолжать финансирование организации. Однако бывший координатор администрации Байдена по реагированию на COVID-19 Ашиша Джа сомневается, что Трамп будет это делать.

Многие медицинские программы в Украине могут быть свернуты

Прекращение финансирования Всемирной организации здравоохранения со стороны США несет для Украины мало приятного. Особенно в условиях продолжающейся войны с Россией.

"ВОЗ выделяет нам значительные средства, по различным программам: лекарства, медицинское оборудование, расходные материалы и так далее. Теперь в перспективе нам станет, конечно, хуже. Главное, чтобы финансирование программ от ВОЗ продолжалось в этом году – потом как-то приспособимся", – говорит OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10, бывший военный хирург Даниил Михайлов.

Но, по его словам, есть причины, из-за которых украинским раненым и больным станет хуже не только в перспективе, но и резко – практически прямо сейчас.

"Средства из США заходят к нам как через ВОЗ, так и непосредственно – через прямое внешнее финансирование. И теперь на три месяца объявлен аудит по всем финансовым программам США для других стран. Они приостановлены, и мало ли что покажут итоги аудита... Трамп – бизнесмен, он хочет понять, куда идут деньги. Если поймет, что они разворовываются, программа будет полностью остановлена, а это совсем плохо", – говорит Даниил Михайлов.

Чтобы выжить, ВОЗ придется искать новые источники финансирования

Если говорить о проблемах глобальных, мировых, то тут также мало чего приятного.

"Сегодня трудно оценить общий перечень последствий, которые будет иметь мировая система здравоохранения в результате выхода США из ВОЗ. Но однозначно это окажет негативное влияние на реализацию глобальных стратегий в области профилактики и борьбы с такими опасными заболеваниями, как все разновидности гриппа, туберкулез, СПИД, гепатиты", – говорит OBOZ.UA член комитета медицинского и фармацевтического права НААУ Юлия Миколаец.

По ее мнению, то, что произошло, поколеблет авторитет ВОЗ и, если и не приведет к ее ликвидации, будет точно стимулировать рост влияния региональных медицинских организаций, проектов и программ.

"И, конечно же, выход США повлечет за собой серьезный пересмотр ВОЗ вопросов финансирования большинства ее проектов и заставит искать другие источники финансирования", – говорит Юлия Миколаец.

Интересно, что реакция ВОЗ на обвинения Трампа (точнее – на причины выхода США из организации) до боли напоминает реакцию ООН на актуальные мировые события последних лет.

Вот, например, насчет поддержки Китая в его усилиях ввести мир в заблуждение насчет COVID-19. ВОЗ отвергла эти обвинения, заявив, в частности:

"Мы продолжаем настаивать на том, чтобы Китай предоставил данные, которые помогут выяснить, возник ли вирус из-за контакта с инфицированными животными или в результате научных исследований в китайских лабораториях".

Они бы еще глубочайшую озабоченность выразили.