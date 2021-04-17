Как Великобритания готовится к похоронам принца Филиппа: фото и видео

В субботу, 17 апреля, Великобритания попрощается с герцогом Эдинбургским Филиппом, скончавшимся накануне в возрасте 99 лет. Частью церемонии станет общенациональная минута молчания.

Она состоится в 15:00 по британскому времени (17:00 по Киеву). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте посольства Великобритании в Украине.

Как пишет Daily Mail, королевская семья, правительство и правоохранители обратились к народу с просьбой не собираться возле Виндзорского замка из-за пандемии COVID-19 и следить за похоронами по телевизору.

Накануне церемонии там были замечены представители вооруженных сил, полиции, службы безопасности, обеспечивающие соблюдение порядка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Появились также первые кадры из часовни, на которых запечатлены знаки отличия герцога, жезл фельдмаршала, крылья Королевских ВВС и украшения из Дании и Греции на подушках у алтаря.

Была также опубликована схема похоронной процессии принца Филиппа и фото Jaguar Land Rover, на котором будут перевозить его гроб.

Напомним, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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