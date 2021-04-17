Как Великобритания готовится к похоронам принца Филиппа: фото и видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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Как Великобритания готовится к похоронам принца Филиппа: фото и видео

В субботу, 17 апреля, Великобритания попрощается с герцогом Эдинбургским Филиппом, скончавшимся накануне в возрасте 99 лет. Частью церемонии станет общенациональная минута молчания.

Она состоится в 15:00 по британскому времени (17:00 по Киеву). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте посольства Великобритании в Украине.

Как пишет Daily Mail, королевская семья, правительство и правоохранители обратились к народу с просьбой не собираться возле Виндзорского замка из-за пандемии COVID-19 и следить за похоронами по телевизору.

Накануне церемонии там были замечены представители вооруженных сил, полиции, службы безопасности, обеспечивающие соблюдение порядка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

К замку пришли представители СМИ.
Людей призвали остаться дома.
Возле Виндзорского замка много правоохранителей.

Появились также первые кадры из часовни, на которых запечатлены знаки отличия герцога, жезл фельдмаршала, крылья Королевских ВВС и украшения из Дании и Греции на подушках у алтаря.

Первое фото из часовни.

Была также опубликована схема похоронной процессии принца Филиппа и фото Jaguar Land Rover, на котором будут перевозить его гроб.

Схема похоронной процессии.
Jaguar Land Rover, на котором повезут гроб герцога.

Напомним, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Скриншот.

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