Как Великобритания готовится к похоронам принца Филиппа: фото и видео
В субботу, 17 апреля, Великобритания попрощается с герцогом Эдинбургским Филиппом, скончавшимся накануне в возрасте 99 лет. Частью церемонии станет общенациональная минута молчания.
Она состоится в 15:00 по британскому времени (17:00 по Киеву). Об этом сообщили в Twitter-аккаунте посольства Великобритании в Украине.
Как пишет Daily Mail, королевская семья, правительство и правоохранители обратились к народу с просьбой не собираться возле Виндзорского замка из-за пандемии COVID-19 и следить за похоронами по телевизору.
Накануне церемонии там были замечены представители вооруженных сил, полиции, службы безопасности, обеспечивающие соблюдение порядка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Появились также первые кадры из часовни, на которых запечатлены знаки отличия герцога, жезл фельдмаршала, крылья Королевских ВВС и украшения из Дании и Греции на подушках у алтаря.
Была также опубликована схема похоронной процессии принца Филиппа и фото Jaguar Land Rover, на котором будут перевозить его гроб.
Напомним, супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Принц Гарри и его брат Уильям не будут идти рядом за гробом на похоронах своего дедушки, герцога Эдинбургского Филиппа.
В СМИ сообщили, что на похороны принца Филиппа приедет его давняя подруга.
Принцу Филиппу установят памятник недалеко от Букингемского дворца.