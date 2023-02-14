Блог | Александр Коваленко: Как в Молдове может быть разыгран гибридный сценарий свержения власти

В Молдове вполне может быть разыгран комплексный гибридный сценарий свержения действующей власти.

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Первая фаза будет заключаться в дестабилизации обстановки в столице – Кишинёве, посредством хаотизации социально-общественной и политической обстановки.

В авангарде этой хаотизации будут стоять пророссийские политические силы и активисты пророссийских взглядов, которых в Молдове по-прежнему очень много и они вполне могут быть ресурсом для создания имитации протестных настроений не отдельной взятой группы лиц, а якобы всего населения.

Вторая фаза будет представлять собой провокации против органов правопорядка, в ходе протестов, а так же задействование боевиков для атак на здания органов власти. Классически, боевиками могут быть как россияне, размещавшиеся в Молдове последние месяцы, так и радикальные представители пророссийских сил.

Третья фаза – выход с Приднестровья ударной группы на аэродром Маркулешти, с отрезанием северной Молдовы по линии Бельцы и Фалешти. Аэродром нужен не для высадки российского десанта, не фантазируйте, а для создания базовой точки с последующей буферизацией севера и центра Молдовы.

С учётом размещённых сейчас в Приднестровье сил и средств, их достаточно для реализации не только такой операции, но и выдвижения на Кишинёв, для оказания поддержки "протестующим". То есть, с территории "ПМР" может быть задействовано до 2 ударных групп.

Отмечу, это лишь один из сценариев того, что может произойти, а не уже утверждённый в Кремле сценарий. Но, чтобы не допустить реализацию любого другого плана по дестабилизации Молдовы, Майе Санду следует действовать уже сейчас, хотя и "сейчас" это поздновато.