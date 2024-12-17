Когда я слышу на многих ютуб-каналах вместо информации некий дешёвый раствор её с маленькой плотностью в огромном потоке показного патриотизма, вопрос у меня только один: а что же ты, мужчина призывного возраста, до сих пор не в ВСУ?

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Но пост этот, понятно, не о многочисленных и многословных патриотах-уклонистах, а о другом.

Макроновы басни о французских войсках Украине и рассказы комментаторов о возможности нахождения в Украине даже совместного британско-французского [миротворческого?] контингента могут стать реальностью лишь как результат определённых существенных военных побед, которых у нас уже дано нет, и/или продуктивных переговоров с участием врага, о которых пока что тоже никто не говорит, и не похоже, что они ведутся хотя бы на каком-то уровне при любом посредничестве.

При таких условиях любая сколько-нибудь реальная попытка подобного долгожданного вмешательства будет иметь последствием то, что против таких иностранных войск будут срочно спущены корейцы с их безусловным численным перевесом, ведь ким чен ын лишь за один день умудрился получить миллион заявлений от студентов о вступлении в севернокорейскую армию.

Так что собственно мордор с НАТО и не будет воевать: то корейцы почему-то очень захотели, а кто ж их удержит, когда они так хотят и ни у кого не спрашивают разрешения?

Не зря Кая Каллас прямо заявила, что сначала должен быть достигнут мир, а уж потом [как один из его результатов] могут появляться в Украине и миротворцы ЕС.

То есть ЕС это такая субстанция, что сначала мир уже должен быть, и только после этого его будут "творить" ЕСовские [или — если с Великобританией — НАТовские] мироТВОРЦЫ.

Так что без переговоров пока что в этом плане — никуда. А переговоры были бы возможны, к примеру, во время "орбановского" рождественского перемирия, но пока не является возможным само перемирие, потому что если трубку не берут (несмотря даже на намёки Трампа!), то разговаривать сложно, ведь без телефона — далеко.

Тем временем "украинско-российский спецтрамп" Кит Келлог подтвердил, отвечая журналисту с такой же богатой фантазией, что переговоры могли бы состояться непосредственно на Трамповой инаугурации, на которую Трамп (любящий удивлять) может пригласить одновременно Зеленского и путина.

Кіт Муркіт біля воріт чеше лапкою живіт… Трамп уже говорил, что танго танцуют вдвоём. Если избегать контакта с тем единственным в ЕС, кто плодотворно общается одновременно и с Трампом (часами!), и с путиным, а на Трамповы намёки ("сними трубку — он от меня!!!") не реагировать, то какое может быть СОВМЕСТНОЕ приглашение?

Мне прислали сообщение о возможности такого приглашения с какого-то сайта не по-украински, а по-русски: "Виденье представителя Трампа о конце войны" — и я сначала понял первое слово как "видЕнье" (то есть мираж), а уже потом сообразил, что хотели сказать "вИденье" (то есть взгляд).

При нынешних обстоятельствах это скорее мираж, хотя Трамп что захочет, всё равно выжмет, а за то, что я уракаю меньше профессиональных уклонистов, — извините.