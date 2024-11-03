Как проходят выборы президента в США: описание всех этапов и почему судьба страны зависит от 'колеблющихся' штатов

Уже через считанные дни, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы президента. За этот пост поборются демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Более 70 миллионов американцев уже отдали свой голос на президентских выборах досрочно.

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OBOZ.UA разобрался в том, как в Штатах происходят выборы главы государства, что предшествует самому волеизъявлению, а также почему все зависит от коллегии выборщиков и того, как проголосуют в "колеблющихся" штатов.

Почему штаты в США делят на "синие" и "красные"

Начнем с простого – традиционного деления американских штатов согласно их политическим симпатиям. Из года в год почти во всех штатах США большинство жителей голосует либо за демократов, либо за республиканцев.

"Синие" штаты благосклонны к Демократической партии и на выборах обычно отдают голоса за ее представителей. Свой цвет они получили из-за того, что синий является официальным цветом демократов.

В свою очередь "красные" штаты обычно голосуют за Республиканскую партию. Красный – это цвет республиканцев и именно поэтому символика с надписью MAGA красного цвета.

Кроме того, есть штаты, которые не определились с электоральными предпочтениями и регулярно меняют свою позицию, голосуя поочередно то за демократов, то за республиканцев. Это "колеблющиеся" штаты (swing states на английском). В 2024 году их семь – это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

То есть по факту судьба выборов решается в этих семи штатах. Поэтому оба кандидаты стараются склонить избирателей из swing states на свою сторону. Согласно данным последних социологических опросов, Харрис имеет незначительное преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, зато Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Однако стоит учитывать, что обычно интрига сохраняется до последнего.

Как проходят выборы в США

Баллотироваться на пост главы государства могут люди, которые соответствуют трем критериям: они должны быть гражданами Соединенных Штатов, родившимся в этой стране; им должно быть не менее 35 лет; они должны проживать на территории США в течение 14 лет. Последнее условие не касается военнослужащих американских вооруженных сил.

Такие требования позволяют претендовать на участие в борьбе за президентское кресло широкому кругу лиц. Но непосредственно перед выборами число кандидатов на пост президента уменьшается в результате проведения ряда этапов сложного избирательного процесса.

Праймериз и кокусы

Праймериз – институт отбора партийных кандидатов для участия в выборах президента, а кокусы – это партийные собрания для первичного выдвижения кандидатов в президенты. Во время этих этапов определяется, кого из кандидатов внутри партии она поддержит.

Праймериз и кокусы проводятся на уровне штатов в начале весны в год выборов. Если кандидат не баллотируется как независимый, он регистрируется как представитель политической партии в штате, в котором проживает.

Цель этих этапов – выявить уровень поддержки кандидатов в президенты и выбрать из них того, кто будет представлять партию на всеобщих выборах в ноябре.

Национальные партийные съезды

После проведения праймериз и кокусов политические партии проводят свои Национальные съезды, чтобы официально выбрать кандидатов от партии в президенты и вице-президенты, которые и будут бороться за посты в Белом доме.

На съезды собираются делегаты от каждого из 50 штатов США, чтобы проголосовать за кандидата от партии на выборах президента страны. Для номинации ему необходимо получить простое большинство голосов делегатов.

День голосования граждан

После Национальных съездов избирательная кампания выходит на финишную прямую. Непосредственно в день всеобщих выборов голосование проходит по всей стране. В нем может принять участие любой гражданин США, предварительно зарегистрировавшийся в качестве избирателя.

Здесь начинается самое интересное – избирательная система в США устроена так, что кандидат, победивший в народном голосовании, фактически может и не занять место в Белом доме. Все решают коллегии выборщиков.

Что такое коллегия выборщиков

Выборы президента США являются непрямые, то есть их выигрывает не тот кандидат, который набрал больше голосов избирателей, а тот, у кого по итогам голосования окажется необходимое для победы число выборщиков.

В коллегию выборщиков входят 538 человек, которые по сути и выбирают президента и вице-президента США. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство – не менее 270 голосов выборщиков.

Количество выборщиков от штата зависит от его географии и населения: каждый штат получает столько выборщиков, сколько у него представителей в Конгрессе США. Это означает, что независимо от численности населения каждый штат автоматически имеет три голоса выборщиков, поскольку все штаты имеют двух сенаторов и как минимум одно место в Палате представителей. Дальше же все зависит от численности населения в штате. Больше всего выборщиков – 54 – у Калифорнии, самого густонаселенного штата.

Каждый штат сам решает, как распределить отведенные ему голоса выборщиков. Обычно все их автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата в ходе всеобщих выборов.

Исключение составляют штаты Мэн (4 выборщика) и Небраска (5), законы которых предусматривают иной порядок. Эти два штата распределяют своих выборщиков на основе более сложной системы, которая отражает народное голосование на уровне штата и избирательного округа. Следовательно, их голоса в коллегии выборщиков могут быть разделены.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая вице-президентка Соединенных Штатов, кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Харрис в финале предвыборной гонки с незначительным отрывом опережает кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. Отрыв составляет всего три процентных пункта.

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