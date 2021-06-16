Что такое правовое государство... Садитесь, я расскажу.

Был в гитлеровской Германии такой генерал СС по фамилии Бах.

От прочих генералов СС этот Бах отличался тем, что до такой степени охренел от безнаказанности, что вообще не заморачивался соблюдением какой-то законности по отношению к тем, кого третий Рейх считал людьми третьего сорта: к евреям, славянам, гомосексуалистам, коммунистам и пр.

Ну то есть, конечно, все СС зверствовало, это понятное дело. Но зверствовало по законам. Хотя и по законам третьего рейха, но по законам. Все процедуры судебные и прочие соблюдались. Типа, не просто расстрелять, а сначала провести типа суд. Не просто в газовую камеру отправить, а строго по закону, с оформлением всех протоколов и актов.

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А генерал Бах даже таких формальностей не считал нужным соблюдать. Я, дескать, генерал СС, мне все дозволено. Даже коллеги-палачи от него охреневали и даже поначалу пытались одергивать. А потом перестали. После того, как некоторые одергиватели попали в автомобильные катастрофы или под случайные "партизанские пули".

Это был единственный человек, которого сам Геринг называл "проклятый убийца".

Да, так вот. В отличие ото всех прочих фигурантов нюренбергского процесса, его вину даже доказывать не надо было, приговор "виселица" там был жирно прописан еще до начала процесса.

А потому союзники здраво рассудили, что генерал является самым слабым звеном в толпе обвиняемых, и если предложить ему сделку: жизнь в обмен на показания, то он с радостью сдаст всех своих подельников.

Так и случилось, с генерала сняли обвинения в военных преступлениях (оставили только "членство в преступной организации"), а тот стал главным свидетелем на процессе и именно благодаря его показаниям все руководство третьего рейха отправилось на виселицу.

А генерал получил всего лишь восемь лет за "членство в преступной организации" (СС), и вышел на свободу, поскольку ему гуманно зачли отсидку в КПЗ.

А теперь следите за руками.

На свободе генералу Баху погулять не удалось. Потому что обвинения в военных преступлениях с него снять-то сняли, но ведь уголовный кодекс никто не отменял.

После "ночи длинных ножей" в 1934 (погуглите, кто не знает) генерал прилюдно хвастался, что лично замочил во время погрома какого-то штурмовика-гомосексуалиста. Вот его за это убийство-то и привлекли, уже не как военного преступника, а как обычного уголовника.

А пока это дело расследовали, еще накопали (это было несложно) десяток эпизодов, когда по приказу генерала убивали людей без суда. А это, пардон, "заказные убийства", которые к военным преступления тоже не относятся. Обычная уголовщина.

Поскольку смертной казни в тот момент уже не было, генерал отправился на пожизненное и умер в тюрьме в 70-х.

К чему я рассказывают эту историю.

Вот в третьем рейхе был только один такой охреневший от безнаказанности функционер.

А в нынешнем российском рейхе они все такие... охреневшие от безнаказанности уголовнички!

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