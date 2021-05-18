Конфликт выгоден обоим? В чем совпали цели Израиля и Палестины и почему мир ограничился "обеспокоенностью"

Горячая фаза конфликта между Палестиной и Израилем длится уже больше недели, но может и вовсе затянуться до середины июня. При этом есть мнения, что нынешнее обострение выгодно сразу двум сторонам и частично приобрело политический характер. Не менее интересной остается и международная реакция. Несмотря на свист тысяч ракет, большинство государств ограничилось лишь призывами к миру. Только некоторые крупные международные игроки отличились весьма неожиданными ограничениями.

Что интересного и особенного таит в себе новый виток десятилетнего конфликта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Хоть Палестина и первой начала запускать ракеты в сторону Израиля, нынешнее противостояние выгодно обеим сторонам. В этом уверены эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL. Все дело в приближающихся выборах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет новых досрочных выборов парламента, с помощью которых попытается создать коалицию. А борьба с ХАМАС и демонстрация силы своего государства может привести к росту его рейтинга, что может обеспечить победу. В частично признанной Палестине в текущем году помимо парламентских, запланированы и президентские выборы. Поэтому группировка ХАМАС, которая удерживает власть в секторе Газа, обострением с Израилем тоже пытается поднять свой авторитет, и будет запускать ракеты до тех пор, пока они не закончатся. По информации Washington Post, палестинцы покупают их у Ирана и Сирии, но большинство все-таки производят сами "кустарным способом".

Эксперты прогнозируют, что бои могут продолжаться еще около месяца, пока две стороны не достигнут своих политических целей. Затем будет установлено очередное перемирие, считает эксперт Илия Куса из Украинского института будущего.

"Думаю, это случится через месяц. Нетаньяху хочет новых перевыборов, чтобы получить большинство, с помощью которого сформирует новое правительство. У него это идея фикс. Думаю, что и эту эскалацию он использует для поднятия рейтинга. Он раскручивает свой имидж как безальтернативного волевого премьера, который может помочь в такое неспокойное военное время", – полагает аналитик.

"Для ХАМАС эта эскалация тоже выгодна, ведь они позиционируют себя как единственные, кто борется с израильской оккупацией. Все остальные на их фоне в Палестине действительно выглядят пассивными и бессильными. Каждый израильский удар, особенно по жилым кварталам Газы, дает им политические балы. Это реальная человеческая трагедия, которую они раскручивают как бы в свою пользу", – сказал Куса.

А вот почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков в комментарии OBOZREVATEL не стал говорить о тезисе о взаимной выгоде. "Причина обострения лежит на поверхности – безосновательная агрессия со стороны ХАМАС. Думаю, что войны не будет, но обострение конфликта на Ближнем Востоке не исключено", – предположил дипломат.

Мировая общественность в целом призвала обе стороны стабилизировать ситуацию и начать переговоры. Однако некоторые страны публично высказались, на чьей они стороне. Так, например, США и Германия поддержали право Израиля на защиту от нападений, Китай выразил поддержку "правого дела палестинского народа". А Турция и вовсе назвала Израиль "террористическим государством" и заявила, что "выступает против угнетения палестинцев" и будет поддерживать их, как Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Вишняков считает, что мир и дальше будет выражать свою "обеспокоенность", удерживаясь от конкретных действий для положительного влияния на конфликт. Он указал на реакцию генсека ООН Антониу Гутерреша, который назвал нынешнее обострение "абсолютно ужасным" и призвал обе стороны прекратить огонь. Также консул обратил внимание на позицию ОАЭ, которая стала единственной страной в Персидском заливе, необвинившей Израиль в эскалации напряженности.

"Что интересно: ОАЭ пригрозили отказаться от всех инвестиций в сектор Газа, если ХАМАС не прекратит агрессию против Израиля. Дело в том, что стороны подписали ряд двухсторонних соглашений о нормализации отношений. Открыли прямые авиарейсы, посольства и начали сотрудничество в торговле, экономике и инвестициях", – уточнил Вишняков.

При этом, по его наблюдениям, такие арабские страны как Египет, Бахрейн, Иордания также пытаются дистанцироваться от ХАМАС в своих публичных выступлениях. Мол, освещение событий со стороны государственных арабских СМИ в этих странах уже не выглядит таким однобоким, как во время предыдущих кризисов. Очевидно, идти на ухудшение отношений с Израилем они не хотят.

"Очень интересную позицию выбрал Китай. Страна открыто поддержала Палестину. Там считают, что выход из конфликта способен обеспечить концепцию двух государств для двух народов. Она предусматривает окончание конфликта путем создания государства Палестина наряду с государством Израиль", – дополнил Вишняков.

Международные игроки действительно достаточно пассивны, они не хотят или не могут вмешиваться в ситуацию. Готовности сейчас решать палестино-израильский конфликт у них нет, считает Куса.

"Администрация Байдена разрывается между разными фракциями в Демократической партии. У России тоже достаточно пассивная позиция, не думаю, что она поддержит Палестину. Отношения с Израилем для них намного важнее", – подытожил он.

Бои между Израилем и Палестиной действительно могут затянуться, учитывая, что пока что стороны даже не спешат начинать мирный диалог. Правда, даже в такой ситуации Израилю удалось показать свою силу на международной арене, о чем свидетельствует осторожная риторика близких Палестине арабских стран. Но, как говорил классик: "Восток – дело тонкое". Поэтому вряд ли кто-то рискнет по-настоящему вмешаться в конфликт, который затянулся на десятилетия.