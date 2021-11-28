В Китае великолепно научились заставлять с извинениями валяться у себя в ногах даже весьма могучие и известные иностранные компании – если они, конечно, кровно заинтересованы в гигантском рынке КНР. Нередко речь идет о деле святом, об оскорблении чувств китайского народа. Последняя история такого рода приключилась со знаменитым домом моды Christian Dior, который себе на беду в этом месяце открыл в Шанхае выставку портретов своих шикарных моделей азиатского происхождения.

Один из этих снимков тут же, как сообщается, вызвал шквал возмущения в местных соцсетях. На нем известная китайская женщина-фотограф запечатлела модель-китаянку с сумкой "Диор" в руках. Сейчас вообще в моде нестандартные лица, красотки в большом голливудском стиле прошлого века перестали интересовать многих мастеров объектива. Но китайские товарищи требуют, чтобы их женщины выглядели только как ослепительные героини фильмов Чжана Имоу.

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У нее крохотные глазки и злобное выражение лица, возмущались в соцсетях, это унижение китаянок, проявление царящих в западных странах предрассудков и пренебрежительного отношения к китайским женщинам.

Окончательный гвоздь вбила газета "Бэйдзин жибао", печатный орган пекинской организации Компартии: "Хотелось бы спросить: это так в глазах дома "Диор" выглядят женщины Азии?"

Короче, фотографию уже сняли и спрятали, "Диор" через те же соцсети клятвенно заверил, что всемерно уважает чувства китайского народа и никогда не повторит ошибку. Всячески извиняется женщина-фотограф, гражданка КНР: "Я была невежественна, но теперь буду изучать историю нашего народа, укреплю свои идеологические устои и обязательно стану лучше".

Кстати, такие истории уже бывали: в 2018 году в КНР вызвала бурные протесты и угрозы бойкота реклама Dolche & Gabbana, на которой модель-китаянка пытается есть пиццу с помощью палочек. Это тоже назвали расистским оскорблением. Впрочем, та реклама и мне показалась идиотской.