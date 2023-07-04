Как бы выглядела ядерная война между США и Россией: ученые показали кадры

Изобретение ядерного оружия навсегда изменило историю человечества. Бомбы обладают компонентами облучающего, ударного и температурного действия, а взрыв массового поражения происходит вследствие высвобождения большого количества атомной энергии. Его мощность гораздо больше, чем любого другого боеприпаса.

Видео дня

При ядерном взрыве происходит радиоактивное загрязнение территории, уничтожается все живое вне укрытий, эпицентр взрыва превращается в сплошные разрушения. Недавно ученые смоделировали, как выглядела бы ядерная война между США и Россией. Видео, опубликованное на YouTube-канале Future of Life Institute, действительно впечатляет.

Уолтер Мондейл, вице-президент США, когда-то сказал значимую цитату: "ветеранов Третьей мировой не будет". Научно-технический прогресс достиг небывалых высот и обусловил неотвратимые изменения в правилах ведения вооруженных конфликтов. Ядерное оружие несет невероятную угрозу всему миру. Ударные волны, световое излучение, проницаемая радиация, радиоактивное заражение – вот основные факторы, делающие "ядерку" оружием массового уничтожения.

По словам ученых, модель, предложенная на видео, "наиболее реалистичная с научной точки зрения". Они воспроизвели траекторию полета ракет и смоделировали ядерные цели поражения. Кроме того, показано влияние ядерной войны на климатические условия и продовольственные ресурсы.

Как только одна из стран запускает ракеты, другая перехватывает их, то есть отвечает огнем еще до того, как произошли взрывы в результате первых запущенных ядерных бомб. Именно поэтому, говорят ученые, пострадают все – независимо от того, какая страна первой нажмет на "красную кнопку".

Если в ответ на российскую агрессию США запустят баллистические ракеты с подлодок у Норвегии, они долетят до России уже через 10 минут.

Франция и Великобритания, согласно уставу НАТО, должны использовать свой ядерный арсенал в случае атаки на США. Таким образом, если Россия начнет ядерную войну, она будет атаковать и эти страны.

После первых же взрывов произойдет массовое обесточивание по причине создания мощных электромагнитных импульсов. Далее удары будут направлены на расположение ядерного оружия и командные центры.

Ракеты с наземных баз будут долетать до целей за период от 30 минут до нескольких часов. Грибовидные облака уничтожат все живое вокруг эпицентров взрывов. Разрушение за счет взрывной волны будет быстро распространяться.

А потом наступит "ядерная зима". Так ученые называют последствия того, что большое количество черного дыма попадет в стратосферу и будет поглощать солнечные лучи. Все северное полушарие будет охвачено ядовитым смогом. По последним подсчетам "ядерная зима" повлечет за собой гибель более 5 миллиардов человек, в том числе погибнет 99% населения России, США, Европы и Китая.

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