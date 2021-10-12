Всегда, когда ты предъявляешь какие-то дикие претензии, которые не воспринимаются теми, кому они могут быть направлены, надо понимать, что этим ты оказываешь давление, но одновременно ты посылаешь сигнал о том, что и тебя можно давить таким же образом. Сказав "А", просто надо быть готовым к тому, что кто-то тебе скажет "Б". Самое же неприятное в этой ситуации то, что начавший эту бучу почти в 100% случаев потом будет всячески разрывать причину и следствие, представляя ответную реакцию как некий акт несправедливости по отношению к нему.

Так например, новое правительство Японии объявило о своем суверенном праве на половину российского Сахалина и части Курильских островов. Здесь нет смысла погружаться в причины такого заявления, мы об этом писали подробно в разделе "История", но важно то, что на это заявление уже пошла ответная реакция из РФ. Это смесь возмущения, удивления и обиды за то, что кто-то посягает на их территорию, которая закреплена международными договорами и признана во всем мире. И в общем, если читать эту пикировку с чистого листа, то действительно может показаться, что японцы тут как-то погорячились.

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Но на протяжении последних полутора десятков лет РФ совершила два военных нападения с оккупацией чужой территории – на Грузию и Украину. При этом, в Москве били себя пяткой в грудь и доказывали, что они поступили правильно и что закрепленные международными договорами и признанные во всем мире границы этих государств не такие уж и неприкосновенные. Причем, здесь даже нельзя рассматривать эти два варианта с японским только потому, что Япония до сих пор не имеет с РФ, как не имела с совком, соглашения, подводящего итоги Второй Мировой войны.

Де-юре, эта война еще не окончена и Япония не признавала и как теперь понятно – не намерена признавать оккупацию своих территорий совком. Ведь последние подписи уполномоченных лиц Японии и СССР в документе, регулирующим их отношения, датирован 13 апреля 1941 года. Тогда совку надо было развязать себе руки на востоке, чтобы начать "хорошую войну" с Германией. И именно в то время было установлено, что стороны уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга и потому – не станут вести военных действий друг с другом, либо в союзе с тем, кто будет вести войну с договаривающейся стороной.

Япония полностью выполнила свои обязательства и не вступила в войну с совком ни в конце 41-го года, ни в 42-м, когда Германия просто умоляла открыть фронт, чтобы последним усилием додавить коммунистов. Между прочим, последние резервы, которые были брошены в битве под Москвой, прибыли как раз с Дальнего Востока и были предназначены для противостояния Японии. Если бы не они, где бы уже был совок и был бы он вообще – большой вопрос. Москва не только не выполнила условий того пакта и не просто напала на Японию, но и оккупировала часть ее территории, с чем Япония никогда не соглашалась. И вот скрыв "А", Москва рассуждает о "Б" с таким видом, что это – отдельная тема и не имеет своей предыстории.

И вот прямо сейчас разыгрывается другой сюжет на такую точно тему. Буквально дней 10 назад Иран развернул свои войска у границ Азербайджана, под прикрытием учений, а на самом деле – с явно с агрессивными намерениями. Но прямо высказать "фе" Азербайджану вроде как не за что и тогда Тегеран придумал формулу о том, что он "не потерпит присутствия Израиля у своих границ". Почему Иран так решил о присутствии Израиля – не важно, а важно то, что в самом Израиле приняли эту подачу и отыграли в обратную сторону. Так, премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет вчера заявил буквально следующее.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Им [иранцам] там нечего делать, их приключениям на нашей [Израиля] северной границе нужно положить конец".

А в том, что Израиль умеет это делать, пожалуй, лучше, чем кто-либо, нет никаких сомнений. И казалось бы, вот ты только что рассказал о том, что имеешь целых шесть армий за рубежом Ирана и что эти твои армии действуют, в частности – в Палестине и Сирии, а потом – начинаешь рассказывать о том, что ты там что-то не потерпишь у соседей, а тебе отвечают ровно той же монетой и поясняют, что не потерпят Иран у своих границ. И вот именно здесь все выглядит очень показательно, поскольку между "А" и "Б" нет большого временного промежутка и потому причинно-следственная связь не успела затеряться.

В общем, когда над руинами кремля будут поднимать флаг Украины, не стоит спрашивать, почему так получилось. И ведь в этом акте не будет ничего нового. Это уже было и будет снова.

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