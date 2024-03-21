К рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время, – спикер Джонсон

Американские законодатели перейдут к рассмотрению вопроса помощи Украине уже в ближайшее время "и не будут медлить с этим". Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Основным приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год. Однако этот вопрос уже почти решен. "После решения бюджетных вопросов, переключим внимание на помощь американским союзникам и не будем медлить с этим", – сказал Джонсон.

Конечные даты – как принятия бюджета, так и рассмотрения вопроса помощи союзникам – Джонсон не назвал. Отметим однако, что после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв. Таким образом, рассмотрение законопроекта о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США может начаться уже после 8 апреля.

Ранее Джонсон намекал, что вопрос Украины для законодателей США не является приоритетным. "Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что люди осознают, что есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей", – говорил он.

В свою очередь, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вынести на голосование законопроект, уже прошедший согласование в Сенате. По ее словам, важно согласовать украинскую помощь как можно скорее. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате также настаивают на согласовании именно сенатской версии помощи Украине и партнерам, которая уже прошла голосование и получила необходимые голоса двухпартийной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Вашингтон объявил о предоставлении Киеву экстренной военной помощи на 300 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай". Для дальнейшей поддержки Украины требуется утверждение финансирования Палатой представителей.

Недавно в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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