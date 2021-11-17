Израильскую армию усилят новыми роботами, которые заменят пехоту на передовой. Видео

В Израиле разработали роботизированную систему, которая будет поддерживать военнослужащих во время сухопутных операций. Речь идет про военный беспилотный наземный аппарат ROOK UGV.

Его создали компании Elbit Systems и Roboteam, передает The Jerusalem Post. Платформа выглядит как наземное транспортное средство с шестью колесами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По сравнению с предыдущими моделями ROOK UGV является более маневренным. Как отметил старший директор Elbit Systems Йоав Пойзнер, это практически "человеческая машина", которая "действительно является частью команды".

Видео дня

По его словам, с помощью аппарата все, что в небе делают дроны, может происходить и на поле боя. По мнению, Пойзнера, это необходимо солдатам.

Элад Леви, гендиректор и основатель Roboteam отметил, что ROOK UGV имеет встроенную автономность и искусственный интеллект, который обеспечивает полное решение боевых задач.

"Без такого уровня сложности мы бы не стали полагаться на него в полевых условиях", – уточнил он.

Система весит весит 1200 килограмм. Машина может перемещаться по пустыне, снегу или другой пересеченной местности со скоростью до 30 километров в час. Его сложные датчики могут распознавать солдат и следовать за ними в поле.

Компании предполагают, что машина будет использоваться для доставки припасов, работать в качестве медицинской эвакуации для вывоза раненых с полей, принимать участие в миссиях по сбору разведывательных данных, включая транспортировку и отправку дронов, а также служить в качестве удаленной системы вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину из США доставили грузы дополнительной помощи в сфере безопасности. Вооружение и медицинское имущество прибыли в аэропорт "Борисполь".