Израильский военный обозреватель объяснил, почему задержка помощи от США для Израиля не так критична, как для Украины

Израиль рассчитывает на дополнительные $11 млрд от США, которые предусмотрены в законопроекте о нацбезопасности, который никак не могут вынести на рассмотрение в Палате представителей. Однако Украине средства, заложенные в этом документе, нужны более остро.

Дело в том, что Иерусалим ежегодно получает от Вашингтона около $4 млрд как основной союзник вне НАТО. Об этом сказал израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер в комментарии OBOZ.UA.

Эти $11 млрд являются дополнительной помощью Америки для Израиля, а есть еще регулярная помощь, которая закреплена на законодательном уровне.

"Все дело в том, что это дополнительная помощь Израилю. А еще регулярная военная помощь в $4 млрд в год поступает, потому что она имеет форму закона в Соединенных Штатах и ее невозможно обойти, отменить или наложить вето. Кратковременное вето наложить можно, но его тут же преодолеет Конгресс и Сенат. Поэтому, конечно, Израиль рассчитывал на эту помощь, но ее пока нет. Собственно, раз нет, тогда справляемся своими силами", – сказал эксперт.

Ауслендер отметил, что для Украины было бы хорошим решением также получить статус основного союзника вне НАТО, ведь членство страны в Альянсе в ближайшее время ожидать не стоит. В то же время статус основного союзника президент США может своим указом ввести на 30 дней для любого государства.

Обозреватель добавил, что предвыборный период в в США – катастрофа для всех американских союзников.

"Поэтому все мы и влипли в эту историю с учетом американских выборов. А людоеды, имею ввиду Иран, Россию и так далее, прекрасно это понимают. И в своих раскладах они это учитывают", – добавил Ауслендер.

Напомним, что накануне лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер сказал, что в Конгрессе США достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи Украине и Израилю. По его словам, в ходе разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" о том, что законодателям необходимо действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Шумер также выразил надежду, что на этой неделе можно будет что-то сделать для помощи обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко считает, что после атаки Ирана на Израиль есть вероятность, что Украина получит дальнейшую помощь от США в форме кредита. Либо же вопрос и дальше будут откладывать – если американские конгрессмены вынесут поддержку Иерусалима отдельным документом.

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