Израиль заявил о ликвидации половины боевиков ХАМАС в Рафахе: ликвидировано два батальона

В Армии обороны Израиля заявили, что в ходе наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газы, удалось расформировать примерно половину боевых сил террористической группировки ХАМАС и ликвидировать не менее 550 боевиков. Операция длится уже 40 дней.

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Как сообщило издание The Times of Israel, батальоны ХАМАС "Ябна (Юг)" и "Восточный Рафах" считаются практически полностью расформированными. Также в ходе боевых действий было установлено ухудшение боевого потенциала в батальонах "Шабура (Север)" и "Тель-Султан (Запад)".

За более месяц боев, пишут журналисты с ссылкой на заявление израильских военных, 162-я дивизия ЦАХАЛ взяла под контроль восточные окраины Рафаха, включая пограничный переход с Египтом.

Войска обеспечили полный контроль над маршрутом вдоль границы с Египтом, более известным, как Филадельфийская ось, что позволило им продвинуться в северо-западный район города Тель-Султан.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о находке сотен ракет, включая десятки снарядов большой дальности, способных достичь центральной части Израиля, а также обнаружении более 200 туннельных шахт, ведущих к многочисленным подземным маршрутам.

Военные также утверждают, что обнаружили как минимум 25 "длинных" туннелей, которые проходят до границы с Египтом и, возможно, использовались ХАМАС для контрабанды оружия.

В ходе операции 162-я дивизия ЦАХАЛ потеряла 22 солдата, восемь из которых погибли в результате взрыва бронемашины в субботу, 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, командование Армии обороны Израиля заявило о частичной ежедневной паузе в боевых действиях в западной части палестинского города Рафах. Остановка огня будет продолжаться ежедневно с 08:00 по 19:00 в районе шоссе Салах-эт-Дин.

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