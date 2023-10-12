'Израиль уничтожит варварский ХАМАС': Нетаньяху сделал террористам грозное предупреждение

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит варварскую террористическую организацию ХАМАС. Он отметил, что еврейский народ выдержал мрачные испытания.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Кнессета перед голосованием за одобрение добавления министров для формирования его нового национального чрезвычайного правительства. Премьер говорит, что перед прибытием в Кнессет он посетил военную резервную дивизию.

"Это борьба за наш дом", – говорит Нетаньяху, утверждая, что она должна закончиться "разгромом и уничтожением ХАМАС, то есть ИГИЛ (Исламского государства)".

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Еврейский народ, говорит Нетаньяху, выдержал мрачные испытания, "возможно, больше, чем любая другая нация. Но мы никогда не сдавались".

"Это был самый ужасный день для еврейского народа со времен Холокоста. Трудно найти кого-то, кто не знал бы людей, потерявших близких в результате субботнего террора ХАМАС", – подчеркивает премьер.

Он говорит, что перед прибытием в Кнессет посетил военную резервную дивизию, и число явок на службу в это подразделение превысило 130 процентов. Он описывает сцену с длинной очередью из сотен машин, припаркованных вдоль дороги, оставленных резервистами, которые явились на базу, не получив официального вызова.

В преддверии голосования в Кнессете по включению Бени Ганца и четырех депутатов от оппозиции для формирования чрезвычайного национального правительства Нетаньяху говорит, что "наше национальное единство посылает огромный сигнал, как внешнему, так и внутреннему".

После девяти месяцев социальных волнений, связанных с вызывающей разногласия судебной реформой правительства Нетаньяху, премьер-министр заявил:

"Мы стоим перед этим конфликтом вместе, во внутреннем братстве и с взаимной заботой".

Напомним, война в Израиле продолжается уже шестой день: ЦАХАЛ наносит удары по очагам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, а боевики не прекращают попыток проникновения на территорию страны. Президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готовится к масштабной военной кампании против террористов в Газе, а Турция, взяв на себя роль посредника, уже начала переговоры по освобождению удерживаемых боевиками заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, главный раввин Украины Асман Реувен Моше рассказал, как его внукам пришлось прятаться от ракет в Израиле, и показал фото, вызывающие дежавю. Ведь раньше дети так же сидели в укрытии, но на Киевщине, когда РФ массированно обстреливала Украину.

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