Израиль ударил по подземельям на территории мечети, где боевики готовили новые теракты. Фото

Армия обороны Израиля продолжает борьбу с террористическими группировками не только в секторе Газы, но и на Западном берегу реки Иордан. Ночью 22 октября военные нанесли авиаудар по подземному маршруту боевиков в мечети Аль-Ансар города Дженин.

Там прятались члены ХАМАС и палестинского движения "Исламский джихад", готовя новые теракты. В сети ЦАХАЛ опубликовал доказательства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что израильские военные еще летом 2023 года совершили рейд на мечеть Аль-Ансар во время крупной операции в Дженине. Тогда там обнаружили свидетельства того, что террористы некоторое время жили в подземельях, – например, их вещи и вооружение.

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По данным ЦАХАЛ, боевики использовали здание в качестве базы для планирования и осуществления атак, включая взрыв возле израильских войск вдоль барьера безопасности на Западном берегу 14 октября. Тогда ни один солдат не пострадал.

В заявлении военных говорится, что они нанесли удар по боевикам только после получения информации о том, что террористическая ячейка планировала в подземельях мечети очередное неминуемое нападение.

"Мечеть использовалась ими как командный центр для планирования ударов и как база для их проведения. В ходе операции мы нанесли воздушный удар по подземному комплексу в Аль-Ансар, где ХАМАС и "Исламский джихад" готовили неминуемый теракт", – пояснили в ЦАХАЛ.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa заявило, что в результате израильского удара один человек погиб и несколько получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Армия обороны Израиля заявила об аресте 68 членов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Также ЦАХАЛ совершили нападение на дом одного из лидеров террористов и задержал членов его семьи.

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