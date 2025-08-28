Израиль ударил по хуситам в Йемене во время речи их главаря
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане. Атака состоялась во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Целью атаки стали высокопоставленные официальные лица.
Об этом сообщили издания Ynet News и The Times of Israel. Отмечается, что израильтяне нанесли удар по домам, где могли скрываться лидеры хуситов.
Сообщается о более 10 ударов по Сане, а также атаки в провинциях Амран и Хаджа.
Атаку утвердили: министр обороны Израиля Исраэль Кац, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал Эяль Замир и высшее командование после консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Армия Израиля подтвердила, что нанесла целенаправленный удар по военному объекту хуситов в районе Саны в Йемене после двух перехватов их беспилотников.
"Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев", - заявил Кац, ссылаясь на 10 библейских эпидемий.
Отмечается, что этот комментарий подтверждает высказывания в израильских СМИ, которые приписывают высокопоставленному израильскому чиновнику, что удары направлены против политических деятелей хуситов.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье, 24 августа, в контролируемом хуситами городе Сана.
"ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц", - заявили израильские военные.
Напомним, что 24 августа Израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Йемене. Были поражены электростанции, нефтехранилища и президентский дворец.
Что предшествовало
Эти обе атаки стали ответом на пуски, которые осуществили хуситы 22 августа. В тот день по Израилю был запущен беспилотник и баллистическая ракета с кассетной боеголовкой.
Напомним, что 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.
21 августа также стало известно о том, что израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Израиль совершил авиаудар по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира военного штаба хуситов в Йемене Мухаммеда Аль-Гамари.
