Израиль ударил по хуситам в Йемене во время речи их главаря

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане. Атака состоялась во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Целью атаки стали высокопоставленные официальные лица.

Об этом сообщили издания Ynet News и The Times of Israel. Отмечается, что израильтяне нанесли удар по домам, где могли скрываться лидеры хуситов.

Сообщается о более 10 ударов по Сане, а также атаки в провинциях Амран и Хаджа.

Атаку утвердили: министр обороны Израиля Исраэль Кац, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал Эяль Замир и высшее командование после консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Армия Израиля подтвердила, что нанесла целенаправленный удар по военному объекту хуситов в районе Саны в Йемене после двух перехватов их беспилотников.

"Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев", - заявил Кац, ссылаясь на 10 библейских эпидемий.

Отмечается, что этот комментарий подтверждает высказывания в израильских СМИ, которые приписывают высокопоставленному израильскому чиновнику, что удары направлены против политических деятелей хуситов.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье, 24 августа, в контролируемом хуситами городе Сана.

"ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц", - заявили израильские военные.

Напомним, что 24 августа Израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Йемене. Были поражены электростанции, нефтехранилища и президентский дворец.

Что предшествовало

Эти обе атаки стали ответом на пуски, которые осуществили хуситы 22 августа. В тот день по Израилю был запущен беспилотник и баллистическая ракета с кассетной боеголовкой.

Напомним, что 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

21 августа также стало известно о том, что израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Израиль совершил авиаудар по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира военного штаба хуситов в Йемене Мухаммеда Аль-Гамари.

