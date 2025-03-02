Израиль прекратил ввоз гуманитарки в Газу: в чем причина

Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из-за завершения первой фазы сделки по освобождению заложников и отказа ХАМАС принять план США о продлении перемирия до 19 апреля. В Израиле заявили, что боевики захватывают все товары, не позволяя палестинцам получить их, и пригрозили дальнейшими последствиями, если ХАМАС не примет условий сделки.

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О прекращении поставок помощи в сектор Газа объявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным израильского радио Kan, власти Израиля считают, что в Газу уже доставлено достаточно гуманитарной помощи, чтобы обеспечить анклав на несколько месяцев.

"С окончанием первой фазы сделки по захвату заложников и в свете отказа ХАМАС принять план [специального посланника США Стива] Уиткоффа по продолжению переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху принял решение, что с сегодняшнего утра все поставки товаров и поставок в сектор Газа будут прекращены", – говорится в заявлении премьер-министра.

Также отмечается, что "Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников". Правительство страны угрожает палестинским боевикам "дальнейшими последствиями", если ХАМАС продолжит отказываться от американского мирного плана.

На заседании правительства Нетаньяху заявил: если в ХАМАС считают, что можно продолжать прекращение огня без освобождения заложников, то там глубоко ошибаются.

По его словам, боевики захватывают все поступающие в анклав товары и не позволяют жителям Палестины получить их, превращая таким образом "гуманитарную помощь в финансовые ресурс для терроризма против Израиля".

Позицию Израиля ХАМАС назвал шантажом и нарушением перемирия, требуя полного прекращения огня, вывода израильских войск и восстановления сектора Газа.

Первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС завершилась в воскресенье, 2 марта.

Согласно плану, который предложил спецпосланник США Стив Уиткофф, перемирие должно было продлиться до 19 апреля, на праздник Песах и пост Рамадан, включая обмен заложников на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, и увеличение поставок гуманитарной помощи.

Боевики в секторе Газа в настоящее время удерживают еще 59 заложников, включая тела по меньшей мере 35 человек, гибель которых подтверждена Армией обороны Израиля.