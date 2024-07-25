Израиль предложил США создать ближневосточный аналог НАТО: кого могут пригласить

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил Соединенным Штатам Америки создать альянс безопасности на Ближнем Востоке. Он должен стать аналогом НАТО.

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Соответствующее заявление Нетаньяху сделал, выступая в Конгрессе США. Целью этого альянса должно стать противостояние угрозе со стороны Ирана.

"После Второй мировой войны США выковали альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе (речь идет о НАТО – Ред.). Подобным образом Америка и Израиль могут выковать такой альянс безопасности на Ближнем Востоке", – сказал политик.

Пригласить в такой Альянс Нетаньяху предлагает "все страны, в которых с Израилем мир, все страны, у которых такой мир будет",

Он также придумал название потенциального блока – "Альянс Авраама". Такое название является отсылкой на "Соглашения Авраама", которые Израиль в 2020-2021 годах подписал с рядом арабских стран и которые предусматривали нормализацию их отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в Конгрессе США и заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Тех, кто участвует в антиизраильских митингах, он подверг критике, отметив, что они стоят рядом с убийцами и насильниками.

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