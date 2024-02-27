Израиль планирует предоставить Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках дронов

В Израиле выразили готовность предоставить Украине системы раннего предупреждения для выявления российских ракетных ударов и атак БПЛА. Ныне страна уже работает над этим.

О намерениях заявил постоянный представитель страны в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан во время заседания Генассамблеи ООН. Его слова цитирует УНН.

Чиновник также отметил, что в первую неделю после начала российского вторжения в Украину два года назад Тель-Авив направил Киеву более 100 тонн гуманитарного оборудования.

Кроме того, по его словам, с тех пор сотни украинцев прошли лечение в израильских больницах и реабилитационных центрах.

Дипломат добавил, что Иран поставляет России дроны-камикадзе и не только, которые она использует в войне против Украины.

"Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников", – пояснил Эрдан.

Именно он на заседании Совбеза ООН в январе, созванном по запросу страны-агрессора для обсуждения поставок оружия Украине, поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова. В частности, постпред Израиля напомнил ему, что это Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Тель-Авив непублично оказывает помощь Киеву в противодействии российской агрессии. А вот на официальном уровне страна решительно отвергает поставки оружия Украине.

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