Израиль отправит в Украину шесть грузовых самолетов с медикаментами и продовольствием

Израиль создал гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих недель в страну будут доставлено шесть авиагрузов.

Об этом сообщил израильский посол Михаил Бродский на своей странице в Twitter. Дипломат отметил, что на самолетах передадут лекарства, предметы медицинского назначения и продукты питания.

"Первая партия уже завезена в Украину", – добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что его страна твердо стоит на стороне Украины. Он подчеркнул, что израильское правительство создало полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну.

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В то же время недавно разгорелся скандал из-за высказываний израильского министра внутренних дел. Глава ведомства Аелет Шакед, комментируя речь президента Владимира Зеленского перед депутатами кнессета, заявила, что Украина якобы причастна к уничтожению евреев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, уроженец Харькова, Зеэв Элькин назвал высказывание своей коллеги "историческим невежеством".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев доставили семь реанимобилей, которые украинской столице подарил город-побратим Мюнхен (Германия). Еще пять спецмашин будут доставлены на следующей неделе.