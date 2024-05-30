Израиль обновил правила безвиза с Украиной: что изменится с 1 июля

Израиль изменил порядок въезда для иностранцев и вводит для верификации новый специализированный сервис ETA-IL (Electronic Travel Authorization). Изменения касаются граждан государств, с которыми у Израиля есть соглашения о безвизовом режиме. Для Украины новшество заработает с 1 июля.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле по итогам рабочей встречи посла Евгения Корнийчука с руководителем Управления народонаселения и иммиграции Государства Израиль Эйялем Сисо. Уже с 1 июня проект начинает использоваться в тестовом режиме для граждан США и Германии.

Уже с 1 августа платформа ETA-IL станет обязательной для использования перед приездом в Израиль. Граждане стран, между которыми действует безвизовый режим со страной, в том числе и Украина, должны будут подавать заявки на получение разрешения ETA-IL (Electronic Travel Authorization) для въезда в Израиль на срок до 90 дней с туристической или деловой целью.

Как отметил Евгений Корнийчук, Израиль и Украина договорились временно не применять израильской стороной административного сбора для граждан Украины за использование этого сервиса вплоть до 2025 года.

Заявку можно подать перед поездкой в Израиль через Интернет-ресурс.

Кроме того, израильская сторона рекомендует подавать заявку на въезд как минимум за 72 часа до путешествия, до момента бронирования авиабилетов, гостиницы и других подобных расходов, связанных с запланированной поездкой в Израиль.

Полученное гражданином разрешение (ETA-IL) на поездку будет действительным для многократной поездки в течение двух лет с даты авторизации или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Если путешествующий гражданин уже получил разрешение (ETA-IL) на путешествие, ему больше не нужно будет повторно подавать заявку на въезд в Израиль в течение срока действия ETA-IL (т.е. до двух лет).

Срок рассмотрения заявки компетентным органом Израиля от 24 до 72 часов.