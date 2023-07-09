Украина поддерживает 90% антиизраильских решений ООН: посол Бродский призвал изменить ситуацию

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Украина поддерживает 90% антиизраильских решений ООН. Дипломат отметил, что считает это странным на фоне обращений официального Киева в Израиль с запросами о помощи.

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Он призвал изменить ситуацию и усилить поддержку Украиной Израиля на международной арене по важным для Иерусалима вопросам. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам Бродского, Украина поддерживает 90% антиизраильских решений в ООН, что, по мнению дипломата, выглядит довольно странно.

“Это необычно, учитывая, что Киев часто обращается к израильским властям с разными запросами. Если Украина воспринимает Израиль как дружественное государство и обращается к нам с просьбами, то она должна поддерживать нас в важных для нас вопросах, как Израиль работает с Украиной по важным для нее делам", – отметил Бродский.

В частности, отмечено в новости, Украина поддержала в январе 20223 года обращение Генассамблеи ООН в Международный суд с просьбой предоставить вывод о "правовых последствиях оккупации Израилем палестинских территорий". Тогда Украина стала одним из 87 государств, поддержавших такое обращение. 24 члена ООН, включая Израиль и США, проголосовали против, а еще 53 страны воздержались.

Чрезмерную нерешительность Израиля в поддержке Украины, в том числе и во время голосований в ООН по части "украинских вопросов", Бродский объяснил "чувствительностью в отношениях с Россией" и "опасностью неосторожных шагов".

"Это связано с нашей чувствительностью в отношениях с Россией и опасностью, которая может возникнуть, если Израиль предпримет какие-либо неосторожные шаги, которые могут привести к обострению ситуации", – сказал он.

Именно по этой причине, добавил дипломат, Израиль отказывается передавать оружие Украине.

Напомним, ранее Украина призвала Израиль прекратить любое сотрудничество с Россией. Посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд достаточно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

В посольстве также отметили, что особого внимания среди них заслуживают безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и серия интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Также сообщалось, что Нетаньяху объяснил, почему Израиль не согласится на передачу "Железного купола" Украине и по какой причине эта страна вообще не намерена оказывать военную поддержку Украине для борьбы с российской оккупационной армией.

По поводу "Железного купола" – глава израильского правительства заявил, что эта система якобы может попасть в руки Ирана и быть использована против самого Израиля. А это "поставило бы под угрозу жизнь миллионов израильтян".