Израиль нанес мощные авиаудары по территории Ливана: уничтожен склад оружия 'Хезболлы'. Видео

В понедельник, 19 февраля, Воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам исламистской организации "Хезболла" в районе Марвахина на юге Ливана. Был поражен склад оружия, там раздавались мощные взрывы.

Об этом пишет The Times of Israel. Объект "Хезболлы" обнаружили подразделения разведки и сбора разведданных 146-го отдела – они заметили, как террористы заходили в помещение и сообщили о необходимости нанесения по нему авиаудара.

В сети публиковали кадры последствий ударов израильской авиации.

В Ливане заявили о 14 раненых в результате атаки Израиля на склад с оружием. Национальное агентство новостей Ливана (NNA) также утверждает, что удар якобы был нанесен по складу предприятия, производившего шины и генераторы электроэнергии.

"14 раненых, большинство из которых сирийские и палестинские рабочие", – заявили в СМИ. Также там пишут о двух спасателях, получивших ранения во время тушения пожара на складе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, включая взлетно-посадочную полосу в горном регионе Калаат-Джаббур. Ее использовали террористические группировки для запуска беспилотников.

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