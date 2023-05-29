Израиль нанес авиаудары по военным объектам в районе Дамаска: подробности

Израильские военные самолеты незадолго до полуночи в воскресенье, 28 мая, ударили по ряду военных целей в Сирии. Были поражены объекты в столице страны Дамаске и ее окрестностях.

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Это первая подобная атака Израиля с тех пор, как 7 мая Сирия была повторно принята в Лигу арабских государств (после 12-летнего отстранения). Об этом пишет The Times of Israel.

Государственное информационное агентство Сирии SANA утверждает, что израильские истребители совершили пуски с Голанских высот. Противовоздушная оборона Сирии якобы сбила несколько ракет, однако достоверность этого заявления под вопросом.

Тем не менее, сирийское госСМИ признало, что некоторым объектам был нанесен "материальный ущерб".

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (базирующийся в Великобритании наблюдатель за военными действиями) заявил, что израильские ракеты нанесли удары, после чего фиксировалось, как сирийские машины скорой помощи перевозили раненых.

Атака, предварительно, была совершена двумя волнами: первая по батареям ПВО "Хизбаллы", а вторая – по международному аэропорту в Дамаске.

В центре мониторинга добавили, что это 17-я атака Израиля на сирийскую территорию с начала 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 мая Израиль завершил пятидневную операцию "Щит и стрела". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что антитеррористические меры были успешными и воинам удалось ликвидировать верхушку "Исламского джихада" в Газе.

– За это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 422 объекта "Исламского джихада" в секторе Газы.

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