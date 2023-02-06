Изображение разбомбленного драмтеатра в Мариуполе разместили на фасаде Королевского театра в Брюсселе. Видео

На фасаде Королевского театра Ла Монне в Брюсселе, столице Бельгии, разместили изображение разрушенного российскими оккупантами драматического театра в многострадальном украинском Мариуполе. Таким образом, главный оперный театр страны выразил солидарность с нашим государством.

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Соответствующие фото и видео были опубликованы в Telegram Мариупольского городского совета. Кроме того, на внешних стенах здания разместили плакаты об украинских архитектурных объектах, разрушенных оккупантами, в частности, ДК "Молодежный" и Художественный музей им. Куинджи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В память обо всех уничтоженных памятниках культуры и всех жертвах войны в Украине", – говорится в надписи на изображении Мариупольского театра.

В брюссельском театре отметили, что таким образом решили напомнить жителям европейской столицы обо всем, что происходит всего в 2000 километрах.

Напомним: 16 марта 2022 года самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя. В здании от обстрелов прятались сотни людей, в том числе с детьми.

Уже в декабре 2022 года российские военные преступники снесли развалины академического областного драматического театра в городе Мариуполь, превратив его остатки в груду камней. Таким образом путинские террористы надеялись скрыть доказательства убийства сотен украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в горсовете Мариуполя показали, как выглядел Драматический театр до вторжения России в Украину и что с ним сделали "носители русского мира" за месяц бомбардировок города. На изуродованное здание, ставшее гробом для нескольких сотен мариупольцев после бомбардировки мирного Мариуполя, невозможно смотреть без слез;

– американская телеведущая расплакалась, когда рассказывала о трагедии разрушенного украинского Мариуполя. В эфире одного из телеканалов был показан сюжет о сказочных новогодних празднованиях в городе в прошлом году.

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