'Изменили правила игры' в Украине: в Иране похвастались эффективностью дронов-камикадзе

Глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Галандари заявил, что в прошлом году якобы эффективность оружия иранского производства стала понятна всему миру, очевидно, имея в виду дроны-камикадзе. Вероятно, он говорил про тот факт, что Россия начала массово применять беспилотники иранского производства Shahed для обстрелов территории Украины.

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Об этом Галандари сказал в интервью иранскому изданию IRNA. Популярность иранского оружия возросла после применения его российскими войсками для обстрела мирных украинских городов.

"Мир был удивлен, увидев, что страна, которая была полностью в беде во всех сферах и которой был запрещен доступ к любым технологиям, сейчас достигла такого уровня, когда она находится на технологической передовой, а ее оружие, как говорят СМИ, "меняет правила игры", – заявил чиновник иранского Минобороны.

Галандари заявил, что Иран поставляет оружие другим странам не только из-за финансовых выгод, но и из-за своих религиозных и революционных соображений.

Иранский чиновник не раскрыл подробности, о чем именно идет речь. Однако известно, что иранское оружие стало объектом пристального внимания СМИ после того, как Россия начала массово использовать беспилотные летательные аппараты Shahed иранского производства для обстрелов территории Украины.

По официальной версии, Тегеран подтвердил, что перед началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года поставил России ограниченное количество дронов-камикадзе. Однако СМИ ранее неоднократно писали о том, как Москва получает оружие именно из Ирана.

Согласно оценкам украинских властей, в Украине было использовано более 400 дронов Shahed-136, поставленных из Ирана, а общее количество заказанных Россией беспилотников составляет 2400 штук. Вначале эти дроны создавали проблемы для украинской противовоздушной обороны, однако в последних атаках большинство или все из них были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ в ночь на 8 мая атаковала Киев 35 дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА, в то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, а также привели к пострадавшим.

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