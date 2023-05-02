Из-за войны в Украине: Норвегия планирует увеличить оборонный бюджет на 1 млрд долларов

Норвегия увеличивает расходы на национальную оборону. В ближайшие несколько лет правительство планирует дополнительно направить на усиление собственных вооруженных сил и выполнение требований НАТО сумму в 11 миллиардов норвежских крон (свыше миллиарда долларов).

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Стимулом для увеличения расходов на оборону до 2% ВВП к 2026 году стала агрессия РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, которого цитирует издание NRK.

К 2026 году правительство Норвегии планирует дополнительно направить на национальную оборону страны более миллиарда долларов США, что позволит достичь требований НАТО.

"Мы сегодня выдвигаем план использования не менее 2% ВВП на оборону до 2026 года", – заявил премьер Норвегии 2 мая.

Главным стимулом для Норвегии наконец-то утвердить конкретный план по достижению отметки расходов на оборону на уровне 2% ВВП стало агрессивное вторжение России в Украину.

По словам норвежского министра финансов Трюгве Слагсволда Ведума, российская агрессия против Украины заставила Норвегию переосмыслить приоритеты и понять, насколько важно укрепление национальной обороны и способности государства защитить себя.

В то же время, война в Украине ускорила планы правительства по достижению согласованной цели НАТО.

При этом Норвегия думает не только о себе. Ранее министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам ранее заявлял о необходимости военной поддержки для Украины которая должна быть масштабной и срочной. Новый увеличенный оборонный бюджет позволит Осло не только помогать Украине, но и существенно укрепить собственные вооруженные силы.

В 2022 году Норвегия использовала на оборону 1,57% ВВП. И хотя сумма, учитывая рекордно высокие прошлогодние доходы страны, в частности, благодаря нефтяной и газовой промышленности, была достаточно большой, в Осло решили не останавливаться на достигнутом.

Напомним, в феврале текущего года премьер Норвегии подтвердил помощь Украине на 7,5 млрд евро в течение 5 лет. Эти средства будут направлены на военную, экономическую и гуманитарную поддержку нашего государства.

По словам главы норвежского правительства, помощь государства Украине должна стать мощным сигналом для России: Норвегия поддерживает Украину в ее сопротивлении российской агрессии, и будет поддерживать Украину в самозащите и одновременно – защищать и себя.