Из-за российской угрозы Испания отправила крупнейший в истории контингент на базу НАТО в Словакии – ABC Espana

У границ Украины Испания развернула международную военную миссию. Страна отправила самый большой в истории контингент на базу НАТО в Словакии.

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Об этом сообщает ABC Espana. Миссию возглавит многонациональный батальон, в состав которого войдут португальские, чешские, словацкие и словенские солдаты.

Журналисты отмечают, что присутствие страны на восточном фланге НАТО растет в геометрической прогрессии. Развертывание испанского контингента началось в январе, в настоящее время на словацкой базе находится до 784 военнослужащих.

Войска будет поддерживать около 300 единиц армейской техники. Речь идет о разведывательных и боевых машинах Centauro и Vamtac с различными системами вооружения, гаубицы, огневой позиции для ракет "Мистраль", средствах борьбы с беспилотниками и другой технике.

Кроме того, в состав миссии войдет ударное вертолетное подразделение в составе трех вертолетов Tigre и двух NH-90. Развертыванием руководит полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командир 29-го полка "Изабель ла Католика".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость которой составляет 2,5 миллиарда евро. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до небольшого города периметром 30 километров.

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