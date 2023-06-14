Из-за активности России: США перебросили на Ближний Восток уникальные истребители F-22 Raptor

Соединенные Штаты Америки решили перебросить на Ближний Восток (район ответственности CENTCOM) свои уникальные истребители F-22 Raptor. Причиной этого стала активность страны-агрессора России.

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Об этом 14 июня сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Там отметили, что российские самолеты в этом регионе демонстрируют "все более опасное и непрофессиональное поведение".

Истребители F-22 Raptor перебросили на Ближний Восток с авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния. Там 94 истребительная эскадрилья объединится с коалиционными силами на земле и в воздухе.

Таким образом Штаты демонстрируют свою способность мгновенно изменить позицию сил и обеспечить преобладающую мощность.

"Опасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил – это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликта в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся улучшать ситуацию с безопасностью и стабильность в регионе", – сказал генерал Майкл "Эрик" Курилла, глава Центрального командования США.

F-22 Raptor – это многоцелевые истребители пятого поколения производства США, построенные, прежде всего, для борьбы с истребителями противника. Также они способны совершать наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу.

"Совмещение малозаметности, аэродинамических характеристик и систем управления F-22 делает его лучшим истребителем пятого поколения в мире", – отмечают в США.

Известно, что F-22 построен по технологии "стелс". Малая заметность истребителя для РЛС обеспечивается за счет его формы, а также благодаря применению радиопоглощающих материалов и покрытий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ранее в Исландию прибыл самолет Военно-морских сил США Boeing E-6 Mercury, выполняющий функцию воздушного командного пункта американских ВМС. Данное судно предназначено для связи с атомными подлодками, поэтому его часто называют "самолетом судного дня".

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