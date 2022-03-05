Из России в США отправился дипломатический самолет: Захарова дала объяснение

Утром 5 марта на сайте мониторинга движения воздушных судов Flight Radar был замечен российский дипломатический самолет с бортовым номером RSD88, следовавший из Санкт-Петербурга в столицу США Вашингтон. В МИД РФ утверждают, что самолет отправился забрать российских дипломатов.

Как свидетельствует история полета дипломатического судна, 4 марта этот самолет совершил перелет из столицы РФ Москвы, откуда вылетел в 15:01 по Киеву, в Санкт-Петербург, где приземлился в 16:09. С этого времени воздушное судно находилось в международном аэропорту Пулково. Причины такого перелета неизвестны и российскими властями не комментировались.

Утром же 5 марта в 8:41 самолет вылетел в направлении Вашингтона, минуя все закрытые для российских самолетов европейские страны.

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Следует отметить, что именно этим самолетом российская делегация летала в Беларусь для переговоров с Украиной. По данным СМИ, этот самолет начали активно использовать именно после начала российского вторжения в Украину. 27 февраля он летал из Москвы в белорусский Минск, а 2 марта – в Брест.

В сети предположили, что самолет могли использовать российские власти для того, чтобы договориться с американскими властями, или для побега из России. Вместе с тем спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что самолет был отправлен для того, чтобы забрать оттуда дипломатов, которых США объявили персонами нон грата.

Заметим, что в 2017 году этот борт также забирал из США попавших под американские санкции российских дипломатов.