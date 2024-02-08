Из АЭС 'Фукусима-1' утекло в океан 5,5 тонн радиоактивной воды - СМИ

Примерно 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные материалы, вытекли из оборудования на японской АЭС "Фукусима-дайити". Радиоактивная вода просочилась из устройства очистки загрязненной воды на пострадавшей от цунами атомной электростанции.

По предварительным данным, окружающая среда за пределами станции не пострадала. Об этом сообщают Reuters и Xinhua.

По оценкам коммунального предприятия, до 5,5 метрических тонн радиоактивной воды, содержащей 22 миллиарда беккерелей радиоактивных веществ, вытекло после того, как клапаны на водоочистном оборудовании остались открытыми во время работ по техническому обслуживанию.

Утечку обнаружили рабочие около 8:53 утра по местному времени в среду, 7 февраля. При проверке выяснилось, что 10 из 16 клапанов системы были "ошибочно открыты".

Никаких существенных изменений не было обнаружено на постах наблюдения вокруг станции или в показаниях мониторов воды в желобах внутри него, сообщил оператор станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Напомним, в январе правительство Японии определило время сброса загрязненной воды с разрушенной АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла авария, в мировой океан. Это произойдет весной или летом этого года.

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