Италия и Германия провели масштабную спецоперацию против мафиозного клана: задержан 31 человек

Италия и Германия провели совместную масштабную спецоперацию против мафиозной группы "Ндрангета", которую обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и регулярном уклонении от уплаты налогов итальянскими заведениями.

В ходе рейдов был задержан 31 человек. Всего в операции приняли участие более 800 немецких и итальянских правоохранителей и сотрудников налоговых органов, пишет Associated Press. Для расследования была сформирована общая команда, а процесс при этом был осложнен тем, что члены группировки использовали зашифрованные телефонные системы.

Ведущий прокурор Италии по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо отметил, что злоумышленникам из "Ндрангеты" удалось глубоко внедриться в легальную экономику. Их подозревают в отмывании доходов от продажи кокаина на подставных предприятиях, которые занимались ресторанной деятельностью, продажей автомобилей, а также импортом и экспортом продуктов питания.

В то же время главный прокурор города Констанц (Германия) Йоханнес-Георг Рот сообщил, что во время расследования было выявлено масштабное уклонение от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов по всей Германии.

Во время операции полицейскими были изъяты сотни тысяч евро, а также оружие, наркотики, два дорогих автомобиля и драгоценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержали семь человек, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в регионе.