Италия и Британия готовы помочь в 'наведении мостов': Мелони призвала не допустить раскола Запада

Италия и Великобритания готовы помочь в "наведении мостов", чтобы избежать раскола Запада. Эти две страны могут сыграть большие роли для достижения этой цели.

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Такое заявление премьер-министр Италии Джорджа Мэлони сделала во время встречи со своим британским коллегой Киром Стармером в Лондоне. Она также подтвердила приверженность достижению справедливого и продолжительного мира в Украине.

"Мы все очень привержены целям, которых мы все хотим достичь, а это справедливый и крепкий мир в Украине. Я считаю, что очень, очень важно, чтобы мы избегали риска разъединения Запада. Я думаю, что Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – подчеркнула политик.

Выступая на Даунинг-стрит, она также добавила, что в "драгоценный момент" очень важно "говорить друг с другом и координировать действия".

Саммит в Лондоне

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании надеются, что эта встреча должна позволить приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве. Инициатором выступил премьер-министр Кир Стармер. OBOZ.UA следил за событием и передавал главные положения участников.

По данным западных СМИ, Зеленский в Лондоне может получить обещание поддержки европейских лидеров, которое они выражали как до, так и после его встречи с президентом США в Белом доме 28 февраля. В частности, от Стармера и других европейских лидеров, "сталкивающихся с острым вопросом", смогут ли они взять на себя шефство в обеспечении Киева оружием и финансами до начала любых возможных мирных переговоров.

Стармер надеется, что 2 марта европейские лидеры предложат более конкретные средства для поддержки Украины, а также попытаются восстановить возможное мирное соглашение с РФ, убедив Трампа в том, что Европа может выступить в защиту.

Кроме того, западные обозреватели ожидают, что некоторые лидеры могут побуждать Зеленского вернуться к переговорам с американским президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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