Истребители F-15 и не только: США одобрили поставки Израилю военной техники и боеприпасов на $20 млрд

Соединенные Штаты одобрили поставки Израилю военной техники и боеприпасов на 20 млрд долларов. Стоит отметить, что первые поставки в рамках этого договора начнутся только через несколько лет.

Видео дня

Армия обороны Израиля получит от США, в частности, истребители F-15. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу самолетов и оборудования на сумму около 19 миллиардов долларов. В течение нескольких лет ЦАХАЛ получит танковые боеприпасы на сумму 774 миллиона долларов, минометные снаряды на сумму более 60 миллионов долларов и армейские транспортные средства на сумму 583 миллиона долларов.

Стоит отметить, что на производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся только в 2029 году. По данным Пентагона, поставки остального оборудования начнутся в 2026 году.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в создании и поддержании мощного и готового к самообороне потенциала", – заявили в Пентагоне.

В США отметили, что продажа танковых боеприпасов улучшит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам противника, усилит оборону страны и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант поблагодарил Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина за будущие поставки вооружения. Глава израильского оборонного ведомства отметил, что это будет способствовать критическим инициативам по наращиванию сил, которые помогут Израилю в развитии и поддержании его качественного военного преимущества в регионе.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля во время операции в секторе Газа добилась всего, чего могла в военном плане. Продолжающиеся бомбардировки по очагах ХАМАС только увеличивают риски для мирных жителей, в то время как возможность дальнейшего ослабления боевиков уменьшилась.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден ожидает, что Иран воздержится от обещанного ранее удара по Израилю. Причиной тому, по мнению американского лидера, может стать достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!