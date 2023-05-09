"Истерят, что это постаралась Украина": россиян начали массово "гнать" из Турции

В Турции началась новая волна отказов в получении вида на жительство гражданам РФ, которые сбежали в эту страну из-за повальной мобилизации. Власти ужесточили получение ВНЖ, причем настолько, что отказы получают практически все россияне. Несостоявшиеся экспаты убеждены, что в этом виновны… украинцы.

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Как россияне "захватили" Турцию

В 2022 году более 150 тысяч граждан Российской Федерации получили вид на жительство в Турции и возглавили рейтинг иностранцев по числу выданных разрешений. По данным управления миграции Турции, большинству россиян (около 130 тыс.) был выдан туристический ВНЖ, действующий до года. В то время как украинцам, спасавшимся от российских обстрелов после начала полномасштабного вторжения, выдали 47 тысяч разрешений. Вот такой диссонанс.

Получить вид на жительство в Турции можно по рабочей или учебной визе, при заключении брака или доказательстве родства с гражданами Турции, а также при покупке недвижимости.

И россияне, решившие подальше пересидеть смутные времена, стали скупать квартиры – каждый пятый объект недвижимости в Турции в прошлом году приобрели именно они.

По словам сотрудницы агентства недвижимости в Аланье, Турция привлекла россиян климатом, дешевизной и близостью к РФ.

"Они скупали все подряд. Та недвижимость, которая у нас на какое-то время зависла, стала улетать как горячие пирожки. И это объяснимо: проще всего получить вид на жительство, если ты стал в Турции собственником жилья", – говорит Ольга.

Однако большинство россиян арендовали недвижимость, что привело к сумасшедшему росту цен на рынке. Спрос на долгосрочную аренду с ходу вырос в три-четыре раза, а цены – минимум в 2,5 раза. Несмотря на такой рост цен, снимать жилье стало проблематичным в связи с ограниченным предложением. Плюс ко всему собственники недвижимости стали требовать большой депозит и оплату аренды на полгода-год вперед.

"Хозяева жизни"

Такая ситуация больно ударила уже и по гражданам Турции, которые стали "бунтовать". Некоторые поначалу обрадовались возможности заработать на таком количестве туристов, но впоследствии стало расти недовольство.

Часть россиян, приехавших в Турцию по туристической визе, стали отнимать у турок рабочие места. Прибывшие работают за меньшие деньги, без страховки, и, конечно же, нелегально. Русскоязычные группы и сообщества заполонили объявления об услугах, которые готовы предоставить такие же "понаехи".

Стало возникать и много конфликтов из-за менталитета: развязного поведения россиян, откровенной одежды и неуважения к мусульманским обычаям. А это уже взрывоопасно.

Местные власти, в свою очередь, решили не играть с огнем и начали закрывать для получения ВНЖ целые районы в облюбованных россиянами Аланье, Анталье, Стамбуле и других городах.

"В сельской местности, не туристических местах, с получением вида на жительство было проще, но туда русские ехать не хотели. Крутили носом, хотели "вечный отдых". На удаленке, с московской или питерской зарплатой, они могли себе это позволить. Но не срослось", – поделилась агент по недвижимости.

Болеют за "своих мальчиков"

Среди переехавших в Турцию не так много противников так называемой специальной военной операции, как кто-то может подумать. Об этом свидетельствуют и многочисленные конфликты с работающими в стране украинцами, и общение в чатах релокантов.

По словам администратора ресторана Евгении, которая давно живет в Турции, появившиеся тут в 2022 году россияне в первую очередь бежали от мобилизации.

"Приезжали и поодиночке, и большими семьями. Я встречала и самых обычных, нормальных людей, которые воспринимали события в Украине как настоящую трагедию. Однако большинство, к сожалению, болеет за "своих мальчиков"-убийц и радуется ракетным обстрелам украинцев. Невыносимо на это смотреть", – говорит украинка.

По ее словам, ужесточение политики Турции в отношении "орды туристов", которые собирались тут надолго задержаться, россияне восприняли как заговор.

"Они истерят, что это постаралась Украина. Но объективно в этом виноваты они сами: лучше бы боролись с режимом в своей стране. Так думают и местные, турки, которые очень негативно относятся к переехавшим сюда мужчинам-иностранцам", – поделилась Евгения.

В апреле-мае получить вид на жительство в Турции россиянам стало практически нереально. Однако сетовать не негостеприимство было бы неправильно: настоящим туристам тут рады всегда. Жаль только, что в том числе и русским.