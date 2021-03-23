Просто с удовольствием наблюдаю ту форменную и абсолютно неподдельную истерику на русских каналах, по поводу того, что Байден назвал Путина убийцей и послал его подальше с предложениями каких то там ещё дебатов. Разные шестёрки от русской власти распинаются так, что смотреть это состязание в верности престолу, от все серых ничтожеств и таких же серых подхалимов, просто доставляет искреннее удовлетворение.

Как главный ответ на слова Байдена, приводятся одни и те же доводы, что мол он не доживёт, что Байден упал, что с него сдувают пылинки и американские каналы не акцентируют на его немощности внимание, тогда как их, богатырь-Путин пьёт в Сибири водку, ездит по стране, бегает как здоровый и наверное скоро покажут, как он лично тр*хает белого медведя.

И по данному поводу несколько выводов и поучений.

1. Господа, враги и друзья. Я не знаю как бы вам это по хорошему так и по мягкому объяснить, но в Американской системе президент не играет такой роли, как в русской, где без него начнётся мор и разруха. Байден, как и до него Трамп, это временно исполняющий обязанности, нанятый и выбранный слуга, нас всех вместе. И потому даже если он полный дебил и в деменции, главное во всём этом деле не он сам, а его команда, которая компенсирует все его падения и непонимания. Байден команду подобрал неплохую и её слушает, а раз так, то проблемы никакой для нас вообще нет. Байден может уехать завтра и не возвращаться с курорта, пока его кабинет и система в полностью автономном режиме доведут и русских, и их президента, и их страну, и даже их вооружённые силы до полного коллапса. Вот так вот мощно оно придумано, что в России не понимают и не поймут никогда. Потому я не желаю Байдену падать на трапе самолёта, но он не самое главное в этой жизни и в управлении.

2. Мировые лидеры общаются, когда есть смысл в этом общении. Смысла в общении и настаивании на статус кво, с Путиным - полностью отсутствует. Он что откажется от Крыма? Перестанет травить русских диссидентов в Европе? Клятвенно даст обет, что больше не будет заниматься кибер-атаками? Кровью подпишет истинное желание разоружаться на деле, а не на бумаге? Признает свои ошибки, посыплет голову пеплом и станет добрым и хорошим? А если всего этого и многого другого нет и быть с ним не может, то что мы обсуждаем?

3. То, что Россия есть в жизни и занимает огромную площадь - мы в курсе. И нам до лампочки этот её момент с огромной территорией и даже с её неисчерпаемыми алмазами, золотом, нефтью и газом. Потому вся эта глупая бутафория, что мол на территории Тувы, разместится аж две Германии и Франция, это для тупых школьников в русской школе. Тува это г..., а Франция или Германия это вещь. И потому никто никогда не станет в этой вон*чей дыре размещаться, как и в любой другой русс*ой дыре. В наше время главную роль играет не твой огромный размер, а его рабочее и здоровое состояние. И понимайте это как в буквальном, так и переносном смысле слова.

4. Ведущиe русских каналов - это конечно сказочные долбо*бы!!! И хи хи хи, и какие американцы тупые, и как вот они впереди планеты всей, а Америка - так ерунда полная. И Ленин великий им путь озарил, а Путин-Сильный его маслом с мёдом смазал. Скобеева да Захарова, с грязными языками - вот всё на что они там способны!!! С бля*ями там точно никогда проблем не было.

5. Особо и отдельно хочу сказать нашим дорогим трампо-дрочерам здесь в Америке. Я понимаю вашу скорбь по поводу убытия Трампа и в чём то, тех нормальных среди вас, которые болеют за нашу страну и хотят её видеть лучше, да и вообще консерваторов, я хорошо воспринимаю. Консерватизм на сегодня куда здоровее, чем левые идеи и ересь, что мы наблюдаем. И я также всё таки надеюсь, что именно из республиканской партии появится кто то с мозгами, честью и достоинством рано или поздно.

Но, если вы, дорогие мои, начинаете строчить фразами с русских каналов, даёте всем этим мерзавцам в Москве интервью в программах, где они поливают Америку, где вы живёте, дерьмом, а вы им поддакиваете в этом, всё из любви к Трампу и ненависти к Байдену, то я назову вас единственным возможным для этого словом - предатели!!! А лично я с таким дерьмом общаться тем более не пожелаю и не захочу. Потому что одно дело заниматься выборами у нас тут и быть довольным или недовольным результатами этих выборов. Всё бывает и будут другие выборы. И совсем другое, на уровне полной грязи и сволочизма, поддакивать этим русским пропагандонам на первых каналах, чтобы они находили подтверждение своей пропаганде, среди нас - русскоговорящих, живущих в Америке. И не пытайтесь найти этому непристойному поведению хоть какое то оправдание - вы просто обычная пятая колонна и ничего больше. И место вам всем, на первом же самолёте обратно, в дорогие сердцу, оставленные когда то, места. Надеюсь ясно всё сказал и все несогласные с этим абзацем - валите с моей страницы к едрени матери. Я с предателями страны, где вы не родились, а куда уехали по собственному желанию и теперь её обсираете, общаться не желаю. Место рождения мы выбирать не могли, а вот место иммиграции выбираем вполне осознанно, что и отнимает у нас право становится на одну сторону с главными врагами этой самой страны за рубежом.

За сим остаюсь готовым ко услугам - Ваш Флинт

P.S. Есть очень тонкая, но при этом нерушимая грань между желанием и нужностью беспощадно критиковать изъяны в собственной стране и в собственной администрации. Но это не опускаясь до того, чтобы делать это под дирижёрскую палочку ведущих на Первом Канале, на Russia Today, у Симонян, у Соловьёва, у Киселёва, Скобеевой, Захаровой и иже с ними. Потому что критика и разговоры у нас здесь за Байдена, против Байдена, за Трампа, против Трампа, это всё абсолютно нормально, законно и понятно, так как это наше желание сделать нашу страну лучше и наши власти ответственнее перед нами - их избирателями и их содержателями. Так как именно мы, платя наши налоги, содержим наши власти и имеем больше всех других право спрашивать с наших властей.

Но делать это с каналов откровенных врагов с ними в унисон, так как у них задание нас унизить и опустить - это либо надо быть полным идиотом, или полным ничтожеством и предателем, или работать за большие деньги, где просто наплевать на совесть и то, что нас, тут приняли, пригрели и дали стать всем тем, чем мы хотели стать. Ещё раз повторяю - место рождения мы не выбираем и потому наша критика этого места, это как критиковать родную мать - всё равно другой не будет. А место иммиграции - это наш, единственный и абсолютно чёткий выбор и потому каждый из нас пусть ж*пой, пусть мозгами, но поймёт ту грань где кончается критика и начинается потворство тем, кто хочет всех нас уничтожить.