Использовали 'особый' автобус: в Латвии задержали украинцев, перевозивших десятки мигрантов. Фото

В Латвии на территории Шкяунской волости (которая граничит с Беларусью) поймали двух граждан Украины в микроавтобусе, замаскированном под транспортное средство латвийской Государственной погранохраны. Украинцев обвинили в попытке перевоза нелегальных мигрантов.

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Следствие считает, что "клиентами" должны были стать 25 нелегалов азиатского происхождения, которые незаконно попали в Латвию из РБ и которых обнаружили неподалеку. Сайт латвийского пограничного ведомства передает, что задержание состоялось ночью 1 ноября.

"Машина внешне была похожа на авто Госпогранохраны с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Когда машину остановили, в ней было два человека: водитель и пассажир", – объяснил LSM+ начальник Даугавпилсского пограничного управления Раймонд Кублицкис.

Во время проверки документов выяснилось, что мужчины – граждане Украины. Они не смогли объяснить, почему находятся в авто псевдопограничников.

Оказалось, что Renault Master приобретено в Польше. "Делки" закрыли окна фанерой, чтобы снаружи не было видно, кто находится внутри; использовали белые, а не синие мигалки; на номерном знаке остались надписи на польском.

Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил: подобные случаи свидетельствуют о наличии крупной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и приносит организаторам миллиарды.

"Если взять случай в Айзкраукле, то, если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", – заключил Козловскис.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября в Польше задержали 11 граждан, подозреваемых в организации нелегальной миграции в страны Западной Европы через их границы с Россией и Беларусью. Среди подозреваемых – граждане Польши, РФ и РБ, а также Украины.

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