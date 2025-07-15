В понедельник, 14 июля, Испанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,5. Это произошло всего через день после того, как страну накрыли внезапные наводнения и ливни.

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Об этом сообщило издание The Independent. Отмечается, что землетрясение произошло на юге Испании, в частности в популярных туристических центрах Коста-дель-Соль и Аликанте.

Национальный географический институт Испании (IGN) зарегистрировал землетрясение в 7:13 утра по местному времени.

По данным IGN, максимальная интенсивность землетрясения достигла IV-V баллов по Европейской макросейсмической шкале, которая насчитывает девять уровней.

Согласно последнему отчету, было зарегистрировано восемнадцать подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 3,4 и произошел через пять минут после основного землетрясения.

Основное землетрясение произошло примерно в 30 км от побережья на глубине более 3 км ниже уровня моря и ощущалось в сотнях городов и сел по всей Андалусии и регионе Леванте.

В провинции Альмерия из-за землетрясения обвалилась крыша аэропорта, в городе Уэркаль-де-Альмерия поврежден автосалон Toyota.

Испанская газета El País сообщила, что Гранада, Малага и Хаэн, а также Мурсия, Аликанте и Альбасете на востоке страны были среди наиболее пострадавших районов.

Землетрясение произошло всего через день после того, как ливневые дожди принесли хаос на улицы на большей части северо-восточной Испании.

Вблизи Барселоны пришлось эвакуировать 71 пациента из региональной больницы Пенедеса, поскольку улицы по всей Каталонии превратились в реки после внезапных наводнений в субботу, 12 июля.

Испанское метеорологическое агентство AEMET объявило штормовое предупреждение для Уэски, Теруэля и Сарагосы, Барселоны, Жироны, Ллейды и Таррагоны, а также Кастельона.

По данным AEMET, в субботу в Барселоне выпало не менее 155 мм осадков всего за 2-3 часа. В Наварре выпало 97 мм осадков. Сильный дождь также прошел в Сарагосе и Жироне. Роза Монтсеррат Фонолл, мэр города Кубеллес, сказала, что через город протекало 200 кубических метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 13 июля, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера). Его эпицентр был в районе населенного пункта Конятин Вижницкого района Черновицкой области.

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