Испанию накрыли мощные ливни, под воду ушли целые города: есть жертва. Фото и видео

В Испании сильные ливни привели к наводнениям и оползням в автономных округах Наварра и Страна Басков. Спасатели сообщают о погибшем человеке, также в результате стихийного бедствия есть пропавшие безвести.

В городе Санбилла 10 декабря спасатели обнаружили тело женщины рядом с автомобилем, который раздавил оползень. Поиски еще одного пропавшего 61-летннго мужчины продолжаются в городе Элизондо. Об этом сообщает издание El Pais (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В экстренной службе региона Памплона сообщили, что сток реки Агра в результате мощных дождей превысил 592 кубических метра в секунду и достиг уровня 4,75 метра. Кроме того там ожидают дальнейшего роста уровня воды.

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В связи с опасностью власти Наварры ввели самый высокий уровень предупреждения граждан, отметив, что это самый высокий уровень потока реки, зафиксированный в этом направлении за последние два десятилетия.

Также в некоторых районах автономного округа Наварра наводнение реки привело к затоплению внутренних улиц. Дожди, обрушившиеся в последние дни на Страну Басков и Наварру, стали причиной многочисленных инцидентов, в основном из-за разлива рек и оползней, которые затронули несколько городов и дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября на Испанию обрушился мощный шторм "Арвен". В некоторых общинах Испании температура тогда опустилась до нехарактерных для этой страны -12 градусов.Сильнее всех от непогоды пострадали автономные округа Кантабрия, Наварра и Страна Басков. Из-за снегопада в этих общинах возникли проблемы с движением транспорта. Кроме того, Каталонию, Андалусию, Арагону, Мерсию, Валенсию и Мадрид настиг штормовой ветер с порывами от 70 до 85 километров в час.