Испания начнет принимать туристические лайнеры: названа дата

Сласти Испании заявили о готовности открыть порты для круизных лайнеров с туристами с 7 июня. Принять такое решение им позволили заметный спад пандемии COVID-19 и стремительная вакцинация местного населения.

Об этом сообщило международное агентство "Reuters". Таким образом руководство страны надеется восстановить экономические ресурсы в летний сезон.

"До пандемии Испания была вторым по популярности местом для международных круизов в Европе, и мы будем делать все возможное, чтобы восстановить этот статус в ближайшее время", – указали в испанском министерстве морского транспорта.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об открытии въезда в страну людям из любой точки мира с 7 июня при условии, что они будут вакцинированы.

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Известно, что Испания закрыла порты для международных пассажирских паромов в июне 2020 года, когда Европу захлестнула пандемия COVID-19. Из-за этого экономика страны утратила 80% прибыли от внешнего туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии во время рейса круизного парома случился крупный пожар, все пассажиры спасались, прыгая за борт.